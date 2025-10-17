Hoteles premian a huéspedes que se desconectan de la tecnología

Un retiro junto al río ofrece a los huéspedes la posibilidad de reconectar con la naturaleza sin el uso de pantallas ni dispositivos móviles.

La creciente demanda de experiencias auténticas y descanso sin tecnología ha impulsado a numerosos hoteles y alojamientos en todo el mundo a implementar políticas que premian a los huéspedes por desconectarse de sus dispositivos móviles durante la estancia. Esta tendencia, que se consolida en destinos de naturaleza y bienestar, redefine el concepto de lujo y privilegio en el turismo contemporáneo, situando la “desintoxicación digital” como un valor añadido para quienes buscan reconectar con el entorno y consigo mismos.

En Estados Unidos, establecimientos como The Inns of Aurora en Nueva York y Cavallo Point en California han desarrollado paquetes específicos de “digital detox”, en los que los visitantes entregan sus teléfonos y tabletas al momento del check-in. Los dispositivos se guardan en cajas de seguridad, y a cambio, los huéspedes reciben incentivos como descuentos en la tarifa, mejoras de habitación, masajes o créditos en el spa. Esta dinámica se extiende a otras regiones, como Europa, donde el hotel Villa Stéphanie en Alemania ha implementado habitaciones con señal bloqueada y apagadores Wi-Fi, garantizando un entorno libre de distracciones tecnológicas.

Una huésped disfruta de un momento de calma en Villa Stéphanie, Alemania, uno de los hoteles pioneros en ofrecer habitaciones con señal bloqueada y paquetes de “digital detox”.

En América Latina, la tendencia se refleja en eco-lodges de Costa Rica, Chile, México (especialmente en Tulum y Valle de Bravo) y Colombia, que han adoptado políticas de “no pantallas” para fomentar la inmersión en la naturaleza y el descanso mental. Algunas cadenas internacionales, como Westin y Six Senses, han lanzado campañas de “mindful stays” y bienestar digital, promoviendo estancias conscientes y alejadas de la hiperconectividad.

El funcionamiento de estos programas suele ser sencillo pero efectivo. Al llegar al hotel, el huésped entrega voluntariamente sus dispositivos electrónicos, que quedan resguardados durante toda la estancia. En compensación, el establecimiento ofrece una variedad de actividades alternativas, como yoga, senderismo, meditación, talleres de escritura, lectura o gastronomía local. Además, algunos hoteles han creado “habitaciones libres de Wi-Fi” o delimitado “zonas sin pantallas” en sus instalaciones, reforzando el compromiso con la desconexión.

Un viajero medita frente a un lago en medio de la naturaleza, alejando los dispositivos electrónicos como parte de un programa de bienestar digital.

El auge de estas propuestas responde a una preocupación creciente por la salud mental. Diversos estudios han vinculado el uso excesivo del celular con mayores niveles de estrés, ansiedad y una disminución en la calidad del sueño. Según un reportaje de BBC Travel, cada vez más viajeros buscan destinos que les permitan alejarse de la tecnología y recuperar el equilibrio emocional. Esta búsqueda de bienestar se ha convertido en un motor económico para el sector hotelero, que capitaliza el deseo de “desintoxicación digital” como una tendencia de lujo.

El informe “Hotels and resorts offering digital detox experiences” publicado por The Guardian en 2024, destaca que la desconexión ya no se percibe como una carencia, sino como un privilegio reservado a quienes pueden permitirse prescindir de la conectividad. Esta transformación cultural ha llevado a que el descanso tecnológico se convierta en un símbolo de estatus y bienestar, especialmente en el contexto del turismo “slow” y las escapadas orientadas al mindfulness.

Los retiros enfocados en la desintoxicación digital combinan meditación, yoga y descanso consciente en espacios libres de tecnología.

La dimensión económica de esta tendencia también resulta significativa. Algunos hoteles han optado por aplicar cargos adicionales si detectan el uso de pantallas en zonas restringidas, mientras que otros premian la desconexión con beneficios tangibles. Esta dualidad plantea interrogantes sobre la equidad digital, ya que el acceso a un descanso tecnológico pleno puede considerarse un lujo al alcance de pocos. Forbes y CNBC Travel han analizado el mercado del “wellness travel”, señalando que la oferta de experiencias libres de tecnología se ha convertido en un nicho rentable para el sector.

No obstante, la efectividad real de estas iniciativas ha sido objeto de debate. Algunos críticos cuestionan si la reducción del estrés y la mejora del bienestar son consecuencias directas de la desconexión, o si se trata principalmente de una estrategia de marketing. El informe “In the age of distraction, hotels that make you switch off” de The New York Times recoge testimonios de viajeros que, tras participar en estos programas, experimentaron una sensación de calma y reconexión, aunque también se mencionan casos de huéspedes que manifestaron inquietud por no poder estar disponibles ante emergencias o compromisos laborales.

Resorts sustentables promueven estancias sin conectividad como parte del turismo consciente, priorizando el descanso mental y el contacto con la naturaleza.

La privacidad y la seguridad constituyen otros desafíos relevantes. Existen huéspedes que, por motivos personales o profesionales, necesitan mantener cierto grado de conectividad, lo que obliga a los hoteles a ofrecer alternativas flexibles o zonas específicas donde el uso de dispositivos esté permitido. Esta adaptación busca equilibrar la propuesta de valor de la desintoxicación digital con las necesidades individuales de los clientes.

El fenómeno ha sido recogido en reportes como el “Booking.com Travel Predictions 2025”, que anticipa un aumento en la demanda de “slow travel” y escapadas sin pantallas. Según este informe, la preferencia por experiencias que priorizan el contacto con la naturaleza y el descanso consciente seguirá creciendo en los próximos años, consolidando la desconexión digital como una de las principales tendencias del turismo global.

Una terraza de hotel con vistas panorámicas invita a los huéspedes a abandonar sus dispositivos y reconectarse con la tranquilidad del momento.

Algunos hoteles han llevado la propuesta a un nivel más personalizado. Según un artículo sobre tendencias hoteleras que cita a The Wall Street Journal, “A partir de este mes, los huéspedes del Renaissance Pittsburgh Hotel pueden reservar el paquete ‘Zen and the Art of Detox’ durante algunos fines de semana de verano. El Hotel Monaco Chicago ofrece a quienes reservan su ‘tranquility suite’ la opción de añadir una ‘Technology Break’”. Estas iniciativas reflejan la voluntad del sector de adaptarse a las nuevas expectativas de los viajeros, que valoran tanto el descanso mental como la posibilidad de reconectar con el entorno y las personas.

En definitiva, la desconexión digital se ha consolidado como un elemento diferenciador en la oferta hotelera internacional, impulsando un cambio cultural en la forma de entender el descanso y el bienestar durante los viajes.