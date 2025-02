Lunigiana despierta el interés de los viajeros: la joya secreta de Toscana gana popularidad

Lunigiana, conocida como la "Tierra de la Luna", se ubica entre los Apeninos y la Riviera de Liguria (Visittuscany.com)

En el norte de Toscana, Italia, una región conocida por su riqueza cultural y paisajes icónicos, se encuentra un territorio que ha permanecido al margen del turismo masivo: Lunigiana, también conocida como la “Tierra de la Luna”.

Este enclave, que se extiende entre los Apeninos, los Alpes Apuanos y la Riviera de Liguria, ofrece una experiencia única que combina historia milenaria, paisajes naturales y una gastronomía profundamente arraigada en las tradiciones locales.

Según informó Telegraph, este rincón de Italia, aún desconocido para muchos, es un destino que merece ser explorado.

De acuerdo con Visit Toscana, Lunigiana debe su nombre a la antigua ciudad romana de Luni y a la fascinación de sus habitantes por la luna, que se refleja de manera espectacular en las montañas blancas de la región.

Este territorio, que forma parte de la provincia de Massa Carrara, se caracteriza por sus valles, ríos y colinas cubiertas de bosques de castaños. Además, se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera de la UNESCO, lo que subraya su importancia ecológica.

La región ha sido un corredor natural entre las montañas y el mar desde tiempos inmemoriales.

Según My Travel in Toscana, su ubicación estratégica la convirtió en un punto de paso crucial durante el Imperio Romano y en la Edad Media, cuando la Via Francigena, una ruta de peregrinación que conectaba Canterbury con Roma, atravesaba sus tierras.

Hoy en día, esta ruta histórica sigue siendo un atractivo para los excursionistas que buscan una alternativa menos concurrida al Camino de Santiago.

Un legado histórico que se remonta a la prehistoria

La historia de Lunigiana se remonta a la prehistoria, como lo demuestran las enigmáticas estatuas de piedra conocidas como estelas antropomorfas, que datan del cuarto al primer milenio a.C.

Estas figuras, cuya función sigue siendo un misterio, se exhiben en el Museo de las Estelas de Piedra, ubicado en el Castillo del Piagnaro en Pontremoli. Según Restless Feet, este castillo es solo uno de los muchos que salpican la región, testigos de un pasado marcado por disputas territoriales y rivalidades familiares.

Durante la Edad Media, la región estuvo dominada por la familia Malaspina, que construyó numerosos castillos para proteger sus dominios. Entre los más destacados se encuentran el Castillo de Fosdinovo, el Castillo de Monti y la Fortaleza de la Brunella en Aulla.

Gastronomía y tradiciones: el alma de Lunigiana

La cocina de Lunigiana es un reflejo de su conexión con la tierra y sus tradiciones. Según Telegraph, los platos locales destacan por su sencillez y autenticidad.

Entre las especialidades se encuentran el testaroli, una especie de pasta esponjosa que se sirve con salsa de pesto; el torta d’erbe, un pastel relleno de verduras; y los panigacci, pequeños panes planos que se cocinan en platos de terracota.

Experiencias únicas en un entorno auténtico

La tranquilidad de Lunigiana invita a los visitantes a desconectarse y disfrutar de actividades al aire libre. Según Telegraph, una de las experiencias más memorables es nadar en piscinas naturales cerca de Comano, rodeadas de formaciones rocosas y vegetación exuberante.

También es posible recorrer senderos que conectan antiguos pueblos de piedra, como Camporaghena y Torsana, pasando por cascadas y molinos históricos.

Alojamiento con encanto en un entorno rural

Aunque Lunigiana no cuenta con la infraestructura turística de otras regiones de Toscana, ofrece opciones de alojamiento que destacan por su carácter y autenticidad. Según Restless Feet, el Monti Guesthouse, ubicado en el tranquilo pueblo de Monti di Licciana Nardi, es un ejemplo de cómo las propiedades históricas han sido restauradas con cuidado para preservar su esencia.

Este alojamiento combina elementos originales, como frescos en los techos y muebles antiguos, con comodidades modernas, como baños bien equipados y una piscina al aire libre.

Otra opción destacada es la Villa Palma en Gabbiana, una villa de los años 1920 que ofrece vistas panorámicas de los Alpes Apuanos.

Según Telegraph, esta propiedad es ideal para grupos y combina el encanto de una casa histórica con instalaciones modernas, como una piscina privada.