Las bibliotecas de Nueva York entregarán más de 220 pasaportes gratuitos para recorrer la ciudad

Más de 220 bibliotecas distribuirán gratuitamente los cuadernillos que permitirán recorrer los cinco distritos durante el Mundial 2026.

La Alcaldía de Nueva York, NYC Tourism + Conventions y Team Wonder lanzaron el “NYC Neighborhood Passport”, un programa que empezará el 11 de junio de 2026 junto con la Copa Mundial para empujar a turistas y residentes a recorrer los cinco distritos y, al mismo tiempo, repartir fuera de Manhattan parte del flujo económico que la ciudad espera por el torneo.

La iniciativa pondrá pasaportes gratuitos a disposición del público en más de 220 bibliotecas de la ciudad, además de eventos especiales vinculados al Mundial. Según la Alcaldía, los participantes podrán reunir sellos en cientos de organizaciones culturales, pequeños negocios, museos, bibliotecas, eventos comunitarios y actividades especiales.

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La iniciativa busca llevar visitantes a comunidades reconocidas por su diversidad cultural y gastronómica.

El objetivo central, de acuerdo con el anuncio oficial, es que quienes lleguen por la Copa Mundial descubran barrios que suelen quedar fuera de los circuitos turísticos tradicionales. La propuesta busca que el torneo se viva no solo en los estadios, las fan zones y Times Square, sino también en comunidades locales de los cinco distritos.

El programa busca llevar visitantes y gasto turístico fuera de Manhattan

Durante décadas, gran parte de los visitantes se concentraron en Manhattan. Según la Alcaldía, el Mundial de 2026 ofrece una oportunidad para mostrar otros sectores de la ciudad y distribuir el turismo en áreas con una identidad cultural marcada.

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El barrio combinará actividades comunitarias, comercio local y experiencias vinculadas al torneo.

Entre los barrios mencionados en la iniciativa aparecen Jackson Heights, Flushing, Astoria, Sunset Park, Harlem, Washington Heights, Little Caribbean, Staten Island y South Bronx. Las autoridades consideran que esas comunidades representan una de las principales fortalezas de Nueva York como destino internacional.

El programa se inspira en los pasaportes de viaje tradicionales. Los participantes recibirán un cuadernillo físico gratuito y podrán coleccionar sellos diseñados especialmente por artistas neoyorquinos mientras recorren distintos barrios y eventos.

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Las autoridades buscan ampliar el turismo más allá de los circuitos tradicionales de Manhattan.

Cada sello, según los organizadores, refleja la diversidad cultural de Nueva York y el carácter internacional del Mundial. La propuesta también pone el foco en comunidades inmigrantes, instituciones culturales y pequeños comercios que forman parte de la vida cotidiana de la ciudad.

La ciudad espera recibir más de un millón de visitantes durante la Copa Mundial y quiere que parte de ese gasto llegue a zonas que no suelen captar el grueso del turismo. Según los impulsores del proyecto, el plan fue diseñado para que pequeños negocios y organizaciones comunitarias participen de los beneficios económicos del torneo.

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El programa invita a descubrir mercados, espacios culturales y pequeños comercios locales.

La Alcaldía también destacó programas complementarios: Welcome World, Five Borough Winners Special, promociones en restaurantes, actividades culturales gratuitas y experiencias comunitarias vinculadas al fútbol. La meta es conectar a los visitantes con comercios locales y ampliar el impacto del campeonato más allá de sus atracciones más conocidas.

Bibliotecas, museos y centros culturales funcionarán como estaciones de sellado

Uno de los ejes más singulares del “Pasaporte de Barrios” es el papel de las bibliotecas públicas. Los pasaportes estarán disponibles de forma gratuita en la red de bibliotecas de la ciudad, que será uno de los principales puntos de acceso al programa.

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Los participantes podrán sumar marcas especiales mientras recorren instituciones culturales de toda la ciudad.

La iniciativa también incorpora museos, jardines botánicos, centros culturales, organizaciones comunitarias y espacios artísticos como estaciones donde los participantes podrán sumar sellos. Ese diseño convierte el recorrido en una búsqueda urbana que mezcla turismo, arte, historia local y fútbol.

Para quienes no consigan entradas o no puedan pagarlas, el programa ofrece una vía alternativa para sumarse al clima del Mundial. Según el texto de presentación, la experiencia se complementará con fan zones gratuitas, transmisiones públicas, festivales culturales, eventos comunitarios y actividades deportivas repartidas por toda la ciudad.

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La propuesta combina turismo, arte, historia local y actividades comunitarias.

Los organizadores también subrayan el componente artístico del proyecto. Los sellos fueron creados por artistas neoyorquinos con raíces en distintas partes del mundo, con referencias tanto a los países participantes del torneo como a la diversidad cultural de la propia ciudad.

La iniciativa se presenta así como una herramienta de promoción territorial además de una actividad recreativa. Según la Alcaldía, el propósito final es que la Copa Mundial beneficie a los cinco distritos, impulse a pequeños negocios, dé visibilidad a comunidades inmigrantes y muestre una Nueva York que va más allá de las postales tradicionales.

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El proyecto busca que los beneficios económicos lleguen también a organizaciones locales.

Mientras la final del torneo concentrará la atención internacional en el MetLife Stadium, la ciudad busca que parte de la experiencia ocurra también en calles, mercados, museos, bibliotecas y barrios que rara vez quedan en el centro de la escena global.