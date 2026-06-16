Turismo

Una de cada cuatro bodas es de destino: El Salvador apuesta por atraer ese segmento con 15 sectores económicos

El auge de las bodas de destino impulsa la economía salvadoreña con una red de quince rubros productivos beneficiados y la llegada de visitantes que permanecen hasta cinco noches, según CORSATUR.

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Vista trasera de pareja de novios en altar al aire libre con invitados sentados. Al fondo, un volcán se alza bajo un cielo claro con guirnaldas de luces.
La cadena de valor del turismo de bodas en El Salvador incluye hoteles, restaurantes, floristas, peluqueros, transportistas, decoradores, músicos, artistas y fotógrafos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El ochenta por ciento de lo que se invierte en una boda de destino se queda en El Salvador.” Así lo asegura Alejandra Durán, directora ejecutiva de CORSATUR, durante una entrevista en el programa Diálogo. El productor internacional Erik de Abreu describe a El Salvador como “la joya de la corona” para quienes buscan celebrar su boda fuera de su país de origen.

Ambos coinciden en que el turismo de bodas está revolucionando la economía local. El fenómeno no solo trae parejas extranjeras dispuestas a casarse rodeadas de volcanes y playas, sino que moviliza a decenas de invitados que permanecen varios días, gastan más y multiplican los beneficios en toda la cadena de servicios.

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En junio, más de cien profesionales de América, Europa, Asia y África recorren distintas regiones del país en el Beloved Wedding Summit, evento que aún continúa y mantiene la atención de la industria internacional sobre El Salvador como destino de eventos exclusivos.

El turismo de bodas se distingue de los viajes tradicionales porque, además de atraer a la pareja, moviliza a familiares y amigos para celebrar durante varios días en el destino elegido. Erik de Abreu explicó que mientras una boda convencional se limita a una jornada, una boda de destino implica que los asistentes permanezcan entre cuatro y cinco noches. Este tipo de evento multiplica el impacto económico porque cada invitado consume servicios de hospedaje, alimentación, transporte y recreación.

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Primer plano de dos manos, una femenina y una masculina, uniendo dos anillos de boda dorados sobre conchas marinas y arena, con el mar de fondo.
Alejandra Durán afirmó que el 80% de lo invertido en una boda de destino se queda en El Salvador y que cada invitado gasta en promedio 400 dólares por día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Alejandra Durán, el ochenta por ciento del total invertido por los visitantes en una boda de destino queda en El Salvador. La funcionaria subrayó que, en promedio, el gasto diario por invitado ronda los $400, una cifra considerablemente superior al turismo convencional.

La cadena de valor se extiende mucho más allá del sector hotelero. Participan desde transportistas y guías turísticos hasta proveedores de decoración, floristería, banquetes, peluquería y servicios culturales.

El Salvador ante la industria global de bodas de destino

El Salvador recibió 2.1 millones de visitantes hasta mayo y proyecta alcanzar una meta anual de 4.2 millones. Este crecimiento se apoya en el impulso de destinos turísticos especializados, agrupados en clústers que garantizan la disponibilidad de alojamiento, gastronomía y actividades recreativas. Durán destacó que la mejora en materia de seguridad ha sido clave para atraer turistas y operadores internacionales. La conectividad aérea también ha mejorado, con nuevas rutas que facilitan la llegada de visitantes para eventos y celebraciones.

El Beloved Wedding Summit congrega a profesionales de México, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Chile, Perú, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, Tanzania y Portugal. Durante el Summit, los asistentes recorren locaciones emblemáticas como Santa Ana y el centro histórico de San Salvador, además de otras regiones del país. Para De Abreu, la experiencia resulta “cien por ciento mágica”, ya que los participantes viven de primera mano la hospitalidad salvadoreña y descubren la variedad de escenarios disponibles para bodas de destino.

Mesa larga de madera decorada con arreglos florales tropicales y guirnaldas de luces, rodeada de invitados brindando copas de champán al atardecer, con palmeras al fondo.
Una boda de destino en El Salvador extiende la estadía de los asistentes entre cuatro y cinco noches y multiplica el consumo en hospedaje, alimentación, transporte y recreación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La percepción internacional sobre la seguridad del país ha sido determinante para lograr una convocatoria total y una lista de espera. De Abreu señaló que el nivel de publicidad internacional que tiene El Salvador es grandísimo y que la respuesta de los profesionales fue inmediata al conocer la sede.

Cadena de valor, profesionalización y oportunidades

El Salvador compite favorablemente con destinos tradicionales del Caribe y América Latina. La combinación de playas, montañas, lagos, volcanes y patrimonio histórico permite a los visitantes experimentar diferentes ambientes en pocos días. De Abreu aseguró que el tamaño compacto de El Salvador facilita que, en cuatro jornadas, los invitados a una boda puedan disfrutar de todo el país, algo que no ocurre en destinos más grandes o segmentados. Las parejas eligen locaciones no solo por su belleza, sino por lo que representan en su historia personal, lo que convierte cada boda en una experiencia única y personalizada.

La Directora de CORSATUR remarcó que el impacto económico del turismo de bodas involucra a una red de proveedores mucho más amplia que la del turismo tradicional. Además de hoteles y restaurantes, participan floristas, peluqueros, transportistas, decoradores, músicos, artistas y fotógrafos. La calidad del servicio es vista como un factor esencial para consolidar a El Salvador como destino de bodas. Durán enfatizó que la satisfacción de los visitantes depende tanto del sector público como del privado.

Banquete de boda en playa salvadoreña. Invitados sentados en mesas bajo una carpa blanca decorada con telas y lámparas, con el Océano Pacífico y un atardecer dorado.
La oferta de playas, montañas, lagos, volcanes y patrimonio histórico permite que El Salvador compita con destinos del Caribe y América Latina en turismo de bodas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Summit incluye talleres y charlas sobre inteligencia artificial aplicada a la organización de eventos, así como sobre el impacto social de la industria y la importancia de la formación continua. Erik de Abreu señaló que la profesionalización es indispensable, ya que el nivel de los clientes y los presupuestos varía ampliamente. Hay asistentes que realizan bodas de hasta $600 millones y otros que manejan presupuestos de $100.000, pero todos buscan una experiencia irrepetible. La organización y gestión de bodas de destino requiere preparación y especialización para garantizar la excelencia en el servicio.

El efecto multiplicador del turismo de bodas abarca al menos quince rubros productivos locales. Cada evento genera empleo y promueve la formalización de proveedores, desde wedding planners hasta banqueteros y artistas. Alejandra Durán señaló que, a escala global, una de cada cuatro bodas ya es de destino, lo que representa una oportunidad de crecimiento para El Salvador.

El Ministerio de Turismo y CORSATUR planean continuar la alianza con eventos internacionales como el Beloved Wedding Summit y aprovechar el mercado de salvadoreños en el exterior, quienes ahora pueden regresar al país para celebrar bodas, quince años y otros eventos familiares en condiciones de seguridad y calidad.

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