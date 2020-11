Una visita a Atlanta, la perla sureña llena de atracciones, arte y entretenimiento

El Centennial Olympic Park, una atracción referente de la ciudad de Atlanta (Reuters)

Aunque Atlanta es una ciudad popular y ajetreada con brillantes horizontes, también es una ciudad en el bosque, llena de espaciosas áreas verdes y encantadores vecindarios. Aquí descubrirás gemas escondidas a la vuelta de cada esquina, como diversos restaurantes, atracciones, increíble arte y entretenimiento. Este oasis urbano, es un paraíso multicultural que irradia la hospitalidad sureña en su propio estilo. Atlanta se reinventa constantemente y se encuentra entre las ciudades más influyentes y amables de los Estados Unidos.

El corazón de la ciudad es el centro, el punto de partida perfecto para los visitantes primerizos. El Centennial Olympic Park está rodeado por el Georgia Aquarium, el World of Coca-Cola (Mundo de Coca-Cola), la oficina global de CNN, el Children’s Museum of Atlanta, el Center for Civil and Human Rights y el Chick-fil-A College Football Hall of Fame; puedes recorrerlos todos a pie. Más allá del Centennial Olympic Park, podrás descubrir otros lugares de interés, incluido el High Museum of Art, el Zoo Atlanta y el Atlanta Botanical Garden.

El Georgia Aquarium, una de las atracciones que hay en la ciudad para visitar (Reuters)

Atlanta cuenta con todo, desde lujosa cocina gourmet hasta variaciones progresivas de platillos sureños típicos, restaurantes dirigidos por chefs y comidas internacionales. Lo que hace especial a la escena gastronómica de Atlanta es su variedad. Los restaurantes de Atlanta son relajados y les dan la bienvenida a los clientes con los brazos abiertos. También encontrarás restaurantes étnicos auténticos, especialmente en la Buford Highway a solo 20 minutos del centro de la ciudad.

Conoce los detalles del panorama cinematográfico de Atlanta con la agencia Atlanta Movie Tours, que incluye todos los sitios de grabación de Atlanta que aparecen en The Walking Dead, The Hunger Games y el universo cinematográfico de Marvel. Hay 10 experiencias cinematográficas únicas que se ofrecen en aproximadamente 80 recorridos guiados al mes. Swan House Capitol Tours, en el Atlanta History Center incluye un recorrido guiado por la Swan House (Casa Swan) que muestra las habitaciones que se usaron durante la grabación de The Hunger Games: Catching Fire.

El famoso corredor Buford Highway en Atlanta que está a 20 minutos del centro de la ciudad (EFE)

Atlanta es un lugar donde ocurrieron varios eventos históricos, incluidas batallas de la Guerra Civil, el nacimiento del movimiento de los derechos civiles y los Juegos Olímpicos del Centenario, lo cual la convierte en una ciudad rica en acontecimientos y personajes históricos. El Martin Luther King, Jr. National Historical Park da a conocer los primeros pasos hacia la igualdad civil e incluye el lugar de nacimiento de King. La ciudad es también el hogar del Jimmy Carter Presidential Museum and Library

Atlanta no es solo otra ciudad grande; es un paisaje urbano compuesto por aproximadamente 45 vecindarios dentro de la ciudad. Midtown es conocido como el “corazón de las artes” y está ubicado en la famosa Peachtree Street. También puedes visitar el “Beverly Hills del Este”. Buckhead es un paraíso de compras para los amantes de la moda. Los vecindarios del este de Atlanta están conectados por la Atlanta BeltLine Eastside Trail, un camino de varios usos y área verde que se extiende por casi cinco kilómetros, desde el Piedmont Park hasta Reynoldstown.

