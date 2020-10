De Melbourne a Kangaroo Island: una fascinante expedición al sur de Australia

Get Shucked Great Bay Tasmania (Tourism Australia)

Los estados del sur de Australia ofrecen algo para cada tipo de viajero. Las ciudades costeras de ambiente relajado, las experiencias envidiables del vino y las montañas boscosas son solo algunas de las razones por las que los viajeros las visitan una y otra vez.

Los lugares son animados, la naturaleza tranquila y la vida salvaje, todo a un vistazo de distancia mientras manejás, volás o simplemente deambulas por estos paisajes increíbles.

A continuación, Infobae propone un recorrido único desde Melbourne hasta Kangaroo Island.

Que esperar:

-Disfrutar de vistas panorámicas de la costa mientras manejas por Great Ocean Road.

-Ver la impresionante naturaleza y la vida silvestre nativa en la Kangaroo Island.

-Experimentar el arte fascinante y la exuberante naturaleza salvaje en Tasmania.

Tiempo: 14 días

Distancia: 2,131 kilómetros

Transporte: auto y avión.

Ciudades principales Melbourne, Hobart y Adelaida

Precio: moderado

DÍA 1: MELBOURNE

Collins St Melbourne (Tourism Australia)

Conocida por su cafés y su cultura callejera, Melbourne es una ciudad que pide ser explorada. Hay que conocer el "Melbourne Local" en una gira de secretos ocultos. Se puede elegir entre recorridos que atraviesan bulliciosas callejuelas y arcadas; cafeterías y tejados. Si buscás un recorrido centrado en la comida, podés probar la oferta de cocina multicultural de la ciudad en el “Foodie Trails”.

Luego, se puede pasear por las calles y aprovechar las increíbles compras de la ciudad. No se puede dejar de visitar el Block Arcade y la Royal Arcade para explorar docenas de tiendas bajo toldos de vidrio históricos.

Para la cena, se puede disfrutar de uno de los muchos restaurantes de renombre de Melbourne, como Attica, que ofrece un notable menú de varios platos. Hay que asegurarse de ir temprano. Para algo informal, Fonda es ideal. Sirve comida callejera mexicana simple pero deliciosa como maíz a la parrilla, tacos crujientes de gambas y ceviche de pez rey. Una buena idea es consultar, en un centro de información turística, el calendario de eventos porque allí hay de todo, desde festivales de música en vivo hasta representaciones teatrales.

DÍA 2: MELBOURNE A APOLLO BAY

Consejo local: el chef Dan Hunter recomienda cenar en La Bimba en Apollo Bay. El restaurante defiende la cocina sustentable y usa productos locales en un entorno increíble junto al mar.

Es hora de embarcarse en uno de los viajes por carretera más increíbles de Australia, el Great Ocean Road. Al salir de Melbourne hay que manejar hacia el Oeste durante una hora y media, serpenteando los pueblos de la península de Bellarine.

Si tenés tiempo para un desvío que vale la pena, podes pasar un día extra viendo la belleza de Bellarine. Andá a Jack Rabbit Vineyard para disfrutar de una deliciosa comida y una degustación de vinos de clima fresco, nadá con delfines raros en Sea All Dolphin Swims y registrate en Lon Retreat and Spa para disfrutar de un alojamiento de primera clase y una relajación sublime.

Great Ocean Road Victoria (Tourism Australia)

DÍA 3: APOLLO BAY A PORT FAIRY

Levantate temprano y andá a ver la atracción más emblemática de Great Ocean Road. Se trata de un viaje de 1,5 horas a los 12 Apóstoles, pero vale la pena comenzar temprano para ganarle a las multitudes. Estas majestuosas agujas de piedra caliza son famosas por una buena razón: los ocho pilares se elevan dramáticamente desde el océano, dejando solo olas, playas y la brisa fresca del mar donde la costa ha desaparecido hace mucho tiempo.

Caminá por la arena de Gibson Steps, una playa debajo de los altos acantilados, y quédate maravillado con las extrañas formaciones rocosas de Loch Ard Gorge. No te podés perder la Bahía de las Islas que es menos conocida. Se puede elegir entre dos plataformas de observación diferentes para ver las pilas de piedra caliza irregular dentro del vasto Océano Austral. Para una vista aún más memorable, se puede tomar un vuelo panorámico en helicóptero para presenciar la antigua costa desde arriba.

Por la tarde, tomá el camino de 1.5 horas a Port Fairy, un encantador pueblo de pescadores en la costa de naufragios de Victoria. Allí se visita el santuario natural de vida silvestre de Tower Hill para conocer koalas, canguros y emús del estado. La noche se puede pasar en el Oscars Waterfront Hotel, un pequeño hotel boutique, o en el Merrijig Inn, un delicioso reflejo del atractivo histórico de la ciudad.

Twelve Apostles Great Ocean Road Victoria (Tourism Australia)

DÍA 4: PORT FAIRY A THE GRAMPIANS

El Parque Nacional de Grampians alberga el 80 % del arte rupestre del sur de Australia. Hay cinco sitios principales de arte rupestre; cada uno se encuentra dentro de los refugios de rocas aborígenes históricas, a los que se puede acceder fácilmente por carretera o senderos para caminatas.

Después de tres días conduciendo por la costa, es hora de dirigirse tierra adentro a uno de los destinos más accidentados de Victoria. Tomá la ruta de 90 minutos hacia el norte hasta el Parque Nacional Grampians para un día de montañas, cascadas y senderos boscosos. Hay rutas de senderismo para todos los niveles aquí. Empacá zapatos resistentes para la caminata Pinnacle Walk, un sendero de 2.1 kilómetros que incluye algunos cruces de agua y saltos en roca. En la parte superior, se puede tener una gran vista de Halls Gap y de los muchos picos de los Grampians. Para explorar la belleza natural de este lugar con más profundidad, hay que visitar el Centro Cultural Aborigen Brambuk para aprender sobre el patrimonio aborigen local y explorar el antiguo arte rupestre. Alternativamente, podes hacer un recorrido con Absolute Outdoors que son unos especialistas que te llevarán a la mejor aventura en la naturaleza, desde piragüismo en lagos tranquilos hasta ciclismo de montaña a través de densos matorrales.

Después de un día lleno de exploración, pasá la noche en las cabañas de D’altons o en las cabañas de vacaciones DULC en Halls Gap, la puerta de entrada a los Grampians. Alternativamente, podés optar por la oferta gourmet en el Royal Mail Hotel en Dunkeld.

Mt William Grampians National Park Victoria (Tourism Australia)

DÍA 5: LOS GRAMPIANOS A LAUNCESTON

Preparate para un día de viaje a tu próximo destino: el estado isleño de Tasmania. Son un poco menos de tres horas desde The Grampians hasta el aeropuerto de Melbourne, donde se toma un vuelo vespertino a Launceston, una pequeña ciudad con mucho que ofrecer. Reservá una mesa para cenar en alguno de los mejores restaurantes de Launceston. Stillwater, Mudbar y Black Cow Bistro son excelentes opciones. Los visitantes con tiempo extra deben aprovechar la ubicación de Launceston conduciendo a una de las atracciones cercanas, como el impresionante Bridestowe Lavender Estate (los campos suelen florecer desde diciembre hasta principios de febrero). Si estás ansioso por explorar los viñedos australianos, dirijite al valle de Tamar, a solo 20 minutos en auto de la ciudad. Es conocido por su excelente chardonnay, riesling y pinot noir. Una opción excelente para pasar la noche es Peppers Silo Hotel, una propiedad con carácter sofisticado a orillas del río Tamar.

DÍA 6: LAUNCESTON A LA MONTAÑA DE LA CUNA

Salir de Launceston por la mañana para el viaje de dos horas a Cradle Mountain, que forma el extremo norte de Cradle Mountain-Lake St Clair National Park. Pero antes de partir, experimentá la aerosilla de un solo tramo más larga del mundo sobre los árboles verdes de la Catarata de Launceston. Luego, andá a Cradle Mountain, donde encontrarás cimas de montañas irregulares, bosques tropicales antiguos y hábitats alpinos que reflejan la naturaleza salvaje de la zona. En el camino, dale el gusto a tus papilas gustativas con algunos de los mejores productos de Tasmania en la ruta de degustación Cradle to Coast. Por la tarde, visitá Devils @ Cradle, una instalación de conservación de la vida silvestre donde se pueden ver demonios de Tasmania. Hacé el recorrido de alimentación después del anochecer para tener una oportunidad única de ver de cerca a los demonios en una situación de alimentación grupal. Hay varias opciones de alojamiento para elegir cerca de Cradle Mountain, incluidos Peppers Lodge y Cradle Mountain Lodge.

Launceston Seaport Boardwalk, Launceston Tasmania (Tourism Australia)

DÍA 7: MONTAÑA DE LA CUNA A STRAHAN

Despertate temprano para respirar el aire fresco y limpio de Tasmania en el Dove Lake Walk, un circuito de dos horas que rodea el Dove Lake con apariencia de espejo, debajo de las altas torres de Cradle Mountain. Después de haber visto los impresionantes alrededores desde el suelo, volá hacia el cielo con los helicópteros Cradle Mountain. Ser testigo de las aguas del lago Dove y los picos de Cradle Mountain desde arriba es una experiencia inolvidable.

Por la tarde, manejá poco menos de dos horas a Strahan, una ciudad de Tasmania rodeada de hermosas bahías y puertos. Aquí hay mucha actividad productora de adrenalina para descubrir. Reservate un recorrido al atardecer con Strahan ATV Adventures para navegar por las épicas y cercanas Henty Dunes. Las colinas de arena aquí conducen a una increíble y a menudo vacía playa oceánica.

Regístrate en los Wheelhouse Apartments para pasar la noche, ubicados en los acantilados con vista al puerto de Macquarie.

Cradle Mountain Cradle Mountain Lake St Claire National Park Tasmania (Tourism Australia)

DÍA 8: STRAHAN

De nuevo arriba temprano para hacer un check-in a las 8:00 am en Gordon River Cruises, en Strahan. El tranquilo río Gordon serpentea a través de un denso y boscoso escenario que rodea esta región de Tasmania. Se trata de un crucero a través de un paisaje increíble que se moverá suavemente río abajo, mostrando los tranquilos árboles y el agua que crea impresionantes reflejos. Luego del almuerzo, preparado por el chef, se pueden hacer dos recorridos a pie. El hiking dura aproximadamente seis horas, por lo que volverás a Strahan con tiempo de sobra para relajarte y pasear por las calles del pueblo. Alternativamente, podes participar en una presentación en vivo de The Ship That Never Was, que cuenta la historia de Strahan y un viaje extraordinario. Pasá otra noche en los Wheelhouse Apartments.

Dove Lake Circuit Creadle Mountain Tasmania (Tourism Australia)

DÍA 9: STRAHAN A HOBART

Llevate algo de comer para el camino, ya que esta mañana vas a manejar hasta a Hobart, a 4.5 horas de Strahan en auto. En el camino, estirá las piernas en Lake St Clair, que los aborígenes del área llamaban Leeawuleena, que significa agua para dormir. Es tan pacífico como su nombre lo indica. Cerca de allí, visitá el Muro en el desierto, donde vas a ver intrincadas esculturas que representan la historia de las tierras altas de Tasmania. Los amantes de la vida silvestre deben agregar Tassie Bound’s Paddle con un recorrido en kayak Platypus a su lista de tareas pendientes. Navegá tranquilamente río abajo para ver ornitorrincos en su hábitat natural, disfrutando de los tranquilos alrededores naturales mientras flotan.

Si llegas a Hobart a tiempo para cenar, andá al galardonado restaurante Franklin. Te vas a encontrar platos elaborados con productos de temporada, algunos incluso elaborados en las cercanías. Podés encontrar el menú con flores silvestres o erizos de mar de Bruny Island. Disfrutá de la noche en uno de los hoteles de diseño únicos de Hobart, incluidos The Henry Jones Art Hotel y MACq 01.

Gordon River Cruises Strahan Tasmania (Tourism Australia)

DÍA 10: HOBART A ADELAIDE

“Después de visitar Lark Distillery, definitivamente sugeriría sentarse en el balcón de una cabaña en Cradle Mountain con un ‘Lark Single Malt’ recién vertido y absorber el mágico e inspirador ambiente salvaje”. (Bill Lark, Destilería Lark).

Esta mañana, tomate tu tiempo para explorar la acogedora ciudad de Hobart; caminá por el paseo marítimo de Salamanca Place o probá el floreciente whisky de Tasmania en Lark Distillery. Para el almuerzo, dirijite a Mona, un museo de arte moderno famoso por sus exposiciones, a veces controvertidas. Comé en uno de los restaurantes de Mona, The Source o Faro, antes de explorar el intrigante arte del museo.

Después de experimentar la amplitud de Victoria y Tasmania, tomá un vuelo nocturno a Adelaide, la capital del sur de Australia. Por la noche, elegí entre las mejores opciones de alojamiento de Adelaida, incluidos The Mayfair Hotel y The WatsoN.

Hobart Waterfront (Tourism Australia)

DÍA 11: CIUDAD ADELAIDA O EL VALLE DE BAROSSA

Es hora de adaptar tu aventura en el sur de Australia. Eligí entre un día para explorar el centro de la ciudad de Adelaida o aventurarte en el valle de Barossa, una de las regiones vitivinícolas más impresionantes del estado.

Si preferís quedarte en Adelaida, comenzá el día en Peter Rabbit, un moderno café y bar que prepara platos abundantes y frescos con ingredientes locales. Luego, andá de compras al extremo este de Adelaida, en Rundle Street. Luego, podés visitar el Mercado Central de Adelaida para un recorrido con la empresa especialista en tours gastronómicos “Food Tours Australia”. Paseá por los puestos de quesos locales, miel nativa y alimentos de arbustos australianos. Después de los mercados, podés ir al Adelaide Oval para comenzar tu experiencia Adelaide Oval RoofClimb. Durante dos horas, harás un viaje emocionante trepando a lo más alto del techo del estadio, disfrutando de vistas que se extienden hasta las colinas de Adelaida.

DÍA 12: ADELAIDE A KANGAROO ISLAND

Consejo de viaje: Tomar una excursión es una excelente manera de ver la Kangaroo Island, pero si preferís explorar por tu cuenta, caminá por una de las 23 rutas de senderismo de la zona.

Comenzá el día con el viaje de dos horas a Cape Jervis antes de tomar el ferry Sealink desde Cape Jervis a Kangaroo Island. Kangaroo Island es considerada como una de las mejores ubicaciones de Australia para observar la vida silvestre y el increíble paisaje de la isla. Hay infinitas oportunidades para experimentar tanto en un tour de un día como explorando por tu cuenta.

Seal Bay Kangoroo Island South Australia (Tourism Australia)

Probá la "Vida de la Isla" en el recorrido excepcional de día completo por Kangaroo Island que ofrecen las distintas agencias especializadas que tienen oficinas en el puerto. Vas a caminar a través de altos eucaliptos a los que los koalas llaman “hogar”, antes de explorar el Parque de Conservación Lathami, en donde abundan cacatúas, canguros tammar, canguros, equidnas y goannas. Luego, visitá el Parque de Conservación Seal Bay, donde vas a tener la oportunidad de caminar entre simpáticos leones marinos australianos tomando el sol en la arena. Incluso podrías ver cachorros jugando en la marea.

Después de tu excursión de un día, regístrate en el exclusivo Southern Ocean Lodge, uno de los refugios de lujo más lindos de Australia. Deleitate con un menú de cena que cambia diariamente en el restaurante del hotel, proveniente exclusivamente de los productos locales más frescos.

DÍA 13: KANGAROO ISLAND

Dudley Wines Kangaroo Island South Australia (Tourism Australia)

Kangaroo Island ofrece no solo la oportunidad de ver animales nativos, sino también de interactuar con ellos. Embarcate en un increíble encuentro de vida salvaje con Kangaroo Island Marine Adventures. El tour Island Explorer te llevará a las aguas poco profundas y protegidas de la isla para encontrarse con delfines salvajes en su hábitat natural, nadar mientras juegan y persiguen a los peces, y escuchá su “charla” bajo el agua. Al salir, podes ver una variedad de otros animales salvajes nativos, incluyendo focas y águilas marinas. El recorrido termina a la hora del almuerzo.

En Oyster Farm Shop vas disfrutar de mariscos locales por los que Kangaroo Island es famosa. Después poder ir a Vivonne Bay, una de las playas más impresionantes de la isla, y salir a su largo muelle para disfrutar de una vista incomparable del Océano Austral. O si no podes continuar con tu almuerzo y hacer una degustación de vinos de Dudley Wines.

Para la cena, probá Sunset Food & Wine, un moderno bistró con vista al mar y un enfoque en mariscos frescos. Después de un día completo de belleza natural y delicias epicúreas, descansá en Kangaroo Island Seafront, ubicado a solo unos pasos de la terminal de ferry en Penneshaw.

DÍA 14: DE KANGAROO ISLAND A ADELAIDE

The D'Arenberg Cube, Mc Laren Vale, South Australia (Tourism Australia)

Levantate temprano para tomar el ferry SeaLink de regreso a Cape Jervis, donde te puede recibir un guía de Coast & Co. Con ellos podés salir de excursión a McLaren Vale, hogar de algunas de los viñedos más antiguas del mundo. Una de las atracciones más atractivas de la región es el d’Arenberg Cube, una bodega y restaurante con forma de cubo de Rubik. Tu excursión con Coast & Co. te lleva a un recorrido íntimo de todo el día por el lugar, que incluye un paseo privado por el Cubo y su Museo de Realidades Alternas, un almuerzo de degustación de 11 platos con vino combinado y una visita a la espectacular playa de Silver Playa Arenas.

Si preferis descubrir las delicias ocultas de la península de Fleurieu, hacé el recorrido Fleurieu Explorer desde Off Piste. Una vez que hayas finalizado tu paseo, te llevarán en 45’ de regreso a Adelaida.

Cená esta noche en Africola, donde los sabores de inspiración africana cambian regularmente para reflejar la temporada.

Para extender su viaje, podés volar a otra de las principales ciudades de Australia, incluidas Sydney, Brisbane o Canberra. O profundizar aún más en la naturaleza salvaje del sur de Australia con un viaje a la península de Eyre. Es una región repleta de experiencias asombrosas, como nadar con sepias, comer ostras directamente desde el agua y disfrutar de las vistas desde los acantilados.

