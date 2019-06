– Velas. "No hay receta válida para el hygge si no hay velas -dice Wiking en su libro. Cuando se pregunta a los daneses qué es lo que más asocian al hygge, un apabullante 85% responde que las velas. La palabra aguafiestas en danés es lyseslukker, literalmente significa «el que apaga las velas». No hay forma más rápida de alcanzar el hygge que encender unas velas o, como se las llama en danés, levende lys, luces vivientes".