Para los nostálgicos un lugar que no pueden perderse es la recreación de The Cavern el pub de Liverpool donde nacieron The Beatles. En el deck 8, The Cavern presenta 2 funciones diarias de un grupo réplica de los 4 fantásticos que recrean en tres días las tres etapas del grupo: los primeros años, "the middle ages" y el final. Todo ambientado con sillas, paredes de ladrillos y un bar fantástico que le dan al lugar la onda que la propia gente le agrega.