El diseño minimalista es una opción que no siempre se contempla al pensar en Londres. Sin embargo entre los pisos 34 y 52 de The Sharp, la mítica construcción de Renzo Piano acogen la primera parada. Shangri-La, At The Shard un hotel que deja ver la ciudad como un dron desde todas sus ventanas. La propia habitación, los restaurantes y el sitio de desayuno aseguran vistas únicas e irrepetibles. Estar "del otro lado" del Támesis, permite una serie de recorridos trendy. Primer paso: el Tate Modern, con una reunión explosiva de arte contemporaneo: Kandinsky, Duchamps, Dalí, Miró, Pocasso, Pollock, Warhol, Man Ray…