Aunque suene ilegal no lo es. Y eso no es todo: los operadores como MariCAR prestan disfraces, por lo que puedes conducir vestido como tu personaje favorito (ya sea Pikachu o la Princesa Peach). Si bien el tráfico de Tokio no está al mismo nivel que la mega ciudad asiática típica, la experiencia no es apta para cardíacos y se necesitará una licencia de conducir internacional.