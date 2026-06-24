Colombia

Carlos Fernando Motoa habló del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “Tiene que acertar en los nombramientos; no podemos perder tiempo”

El congresista, próximo a terminar su etapa en el Congreso, reiteró la necesidad de recomponer la institucionalidad y anticipó una coalición parlamentaria favorable al nuevo mandatario, integrada por partidos como Cambio Radical, Salvación Nacional, Centro Democrático, Mira y, posiblemente, el Partido Conservador

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Carlos Fernando Motoa - Abelardo de la Espriella
El senador Carlos Fernando Motoa fue uno de los que demostró su apoyo al presidente electo Abelardo de la Espriella en el inicio de la campaña presidencial - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

El senador Carlos Fernando Motoa, vocero del partido Cambio Radical, analizó los retos frente a la próxima administración de Abelardo de la Espriella, que se convirtió en el principal fenómeno político del país, tras imponerse, en su primera experiencia política, ante el senador oficialista Iván Cepeda, por una diferencia de apenas 0,96%, la elección presidencial más reñida en el país.

En un su participación en un debate en Semana, Motoa advirtió sobre la necesidad de evitar errores del pasado y exigió una gestión marcada por la técnica y la transparencia. Según el legislador, el país enfrenta “una crisis que ha dejado el actual gobierno en materia de seguridad, de vivienda, de infraestructura, en materia de relaciones exteriores, en materia de orden público”, y por eso, insistió, “no se puede improvisar”.

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Motoa fue enfático al señalar que la recomposición institucional será prioridad inmediata. “No podemos repetir el escenario desastroso de este Gobierno: de vincular a los ministerios más activistas que técnicos. Aquí se requiere que lo acompañen personas capacitadas, técnicas, conocedoras de las problemáticas, porque al país nos toca reconstruirlo, recomponer todo lo que este gobierno generó como caos”, advirtió.

Abelardo de la Espriella será el sucesor de Gustavo Petro a partir del 7 de agosto de 2026, como el presidente número 62 en la historia del país - crédito suministrada a Infobae Colombia
Abelardo de la Espriella será el sucesor de Gustavo Petro a partir del 7 de agosto de 2026, como el presidente número 62 en la historia del país - crédito suministrada a Infobae Colombia

Y es que uno de los temas que más comentarios genera tras configurarse la victoria del “Tigre” en las urnas es ver cómo configurará su gabinete. Ante esto, el aún senador reconoció que, aunque “empezaron las reuniones, todavía no ha dicho ningún nombre”, por lo que la expectativa recae en la integración de equipos con solvencia profesional, frente a las necesidades que se requieren atender de manera casi que inmediata.

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“Es una decisión, como siempre se acostumbra en estas entrevistas, que le corresponde únicamente al presidente de la República, a su equipo cercano, pero por supuesto, tiene que acertar en esos nombramientos, porque no podemos perder tiempo en una curva de aprendizaje. Se requiere desde ya resolver los gravísimos problemas que el gobierno de Gustavo Petro dejó en estos cuatro años”, remarcó.

¿Cómo será la repartición de fuerzas en el Congreso? ¿Contará con bancada fuerte el nuevo presidente?

Motoa anticipó un ambiente de mayorías parlamentarias favorables para De la Espriella, y frente a los señalamientos de posibles tensiones políticas, el senador fue claro. “Aquí se eligió un presidente de la República capacitado, que sí logra consensos, lo que demostró no hacer el gobierno de Gustavo Petro en estos cuatro años, que solo quiso imponer con sus mayorías las reformas que no eran convenientes”, resaltó.

Enrique Gómez hace parte de los cuatro senadores de Salvación Nacional, el partido que coavaló a Abelardo de la Espriella - crédito @Enrique_GomezM/X - Luisa González/REUTERS
Enrique Gómez hace parte de los cuatro senadores de Salvación Nacional, el partido que coavaló a Abelardo de la Espriella - crédito @Enrique_GomezM/X - Luisa González/REUTERS

En ese mismo aspecto, el congresista detalló la composición de la futura coalición y señaló qué partidos apoyarán al nuevo jefe de Estado. “Estará Cambio Radical apoyándolo, el Salvación Nacional, el Centro Democrático. Hará lo propio Mira, muy seguramente el Partido Conservador, donde hay alguna cercanía en la ideología, pero también las propuestas de reconstrucción al desastre que generó Gustavo Petro”, refirió.

Asimismo, también descartó que eventuales disputas personales entre figuras políticas puedan afectar la gobernabilidad, como la que protagoniza el expresidente Álvaro Uribe. “Mencionan un posible distanciamiento por un enfrentamiento que tiene el expresidente con Carlos Suárez. Eso no va a afectar la relación institucional del Congreso de la República con el Gobierno de De la Espriella”, adelantó Motoa.

También cuestionó la lógica política del oficialismo y defendió la diferencia de métodos que, aseguró, aplicará la administración entrante. “Los amigos del Pacto Histórico y del Partido Verde cercanos al Gobierno Petro piensan que se va a gobernar con la misma lógica que gobernó él, que no había límites entre la investidura presidencial y sus anhelos e intereses personales. Eso no va a existir en este nuevo gobierno, ni tampoco esa negociación y esa mermelada incalculable que tuvieron los amigos del gobierno en este cuatrienio”, enfatizó.

Bancada electa del Centro Democrático
La bancada electa del Centro Democrático se reunió en Bogotá, para anunciar su respaldo al presidente electo, Abelardo de la Espriella - crédito suministrada a Infobae Colombia

Con ello, Motoa recordó el rechazo público del presidente electo al apoyo del Partido Liberal y de otras colectividades durante la campaña. “Él no va a negociar por debajo de la mesa, no va a negociar con intereses particulares. Está pensando en el interés general, que es lo que corresponde para reconstruir y perdónenme que insista en esta palabra: reconstruir todo lo que el gobierno de Gustavo Petro deterioró”, precisó.

Con 20 años en el Congreso, consideró que la historia institucional respalda la expectativa de que De la Espriella cuente con respaldo parlamentario suficiente para impulsar sus primeras iniciativas. “No recuerdo cuándo un presidente en su primer año o en la primera legislatura del Congreso no haya garantizado mayorías. Así que eso no va a ocurrir, no va a suceder”, aseguró el senador, que saldrá de la corporación.

En otro de sus apuntes que generaron discusión en esta mesa de análisis, Motoa insistió en la responsabilidad de todos los sectores democráticos para contribuir a que Colombia recupere la estabilidad. “Esta es la tarea que nos queda a todos los demócratas para volver a tener un país viable en materia financiera, en materia de salud, en materia de seguridad y en materia de relaciones exteriores”.

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