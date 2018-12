A pesar de las nuevas tecnologías, Ken enfatiza con que la principal herramienta del sami sigue siendo el cuchillo. "Mi abuelo me regaló el primero que tuve a los tres años", cuenta. ¿Recibió algún consejo para no herirse, siendo tan pequeño? "Sí: me dijo que si lo usaba mal podía perder un dedo, así que tenía máximo diez oportunidades para aprender a emplearlo bien". Y agrega: "Los sami salimos solos a la montaña con dos cuchillos: si no nos alcanzan para resolver cualquier problema que se presente, es porque no estábamos preparados para salir solos a la montaña".