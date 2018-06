Drop in ✨new adventures in @cerro_bayo… let go and find the new line! Ура, новый курорт и новые линии Патагонии. В Cerro Bayo какие то невероятно волшебные непередаваемые виды! Ну а катание тоже отличное 👋🏼 @roxy_russia @cep_russia #snowboarding #roxylife #snowboard #cerrobayo #patagonia

A post shared by Anna Orlova (@lavi_ann) on Aug 30, 2017 at 5:43pm PDT