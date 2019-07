"Este tipo de personalidades basan su poder en las inseguridades y temores que poseen los demás, no dudan en sacar a relucir debilidades que posea el resto. Es importante no dejar pasar ofensas o ataques. Neutralizar lo que dice implica poder decir que no, poner límites a su accionar. Y esto probablemente generará confusión o inestabilidad en este tipo de sujetos, ya que no sabe cómo actuar frente a alguien que no le teme ni lo idolatra y por el contrario le sabe colocar límites claros y concretos", asimiló Lucano.