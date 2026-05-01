España

Cuando el Día del Trabajador se celebraba el 18 de julio en España: lo que hay detrás de cuatro décadas con la fecha cambiada

El Día Internacional de los Trabajadores se sustituyó desde 1938 por una celebración que conmemora todo lo contrario

Guardar
Una manifestación el primero de mayo por los derechos laborales
El Día Internacional de los Trabajadores se paralizó por la dictadura. (Wikipedia)

Durante décadas, el Día del Trabajador en España no siempre se celebró el 1 de mayo. Aunque la fecha fue proclamada internacionalmente en 1889 como Día Internacional de los Trabajadores, en el contexto español la conmemoración tuvo momentos de interrupción y cambios de sentido marcados por la política. Tras secundarse inicialmente en las principales ciudades, la dictadura de Primo de Rivera prohibió las manifestaciones públicas desde 1923, suspendiendo la cita obrera hasta la llegada de la Segunda República en 1931, cuando volvió a autorizarse.

Sin embargo, con el estallido de la guerra civil y la posterior llegada al poder del franquismo, la historia del Día del Trabajador en España cambió de rumbo. Durante la dictadura de Francisco Franco, el 1 de mayo fue considerado un riesgo por su vinculación con movimientos subversivos y nexos marxistas y republicanos. Desde 1938, el régimen sustituyó su celebración por la llamada Fiesta de la Exaltación del Trabajo, trasladada al 18 de julio, fecha emblemática para el franquismo, pues recordaba el inicio de la sublevación militar de 1936.

PUBLICIDAD

En estos años, el régimen utilizó el aparato legislativo para reforzar su control sobre el mundo laboral. El Fuero del Trabajo de 1938 se convirtió en el texto que marcaba las directrices sociolaborales, suprimiendo la celebración del 1 de mayo e implantando la nueva fiesta. A partir de entonces, se aprobaron leyes que regulaban la seguridad, higiene y condiciones laborales, centralizando la mejora de derechos en el poder legislativo y desplazando cualquier capacidad reivindicativa de los trabajadores.

El 18 de julio: símbolo laboral y político del franquismo

Convertir el 18 de julio en la Fiesta de la Exaltación del Trabajo no fue solo un cambio de fecha, sino una forma de anular el contenido reivindicativo y contestatario original del Día del Trabajador. Se trataba de un llamamiento anual a la fraternidad y la armonía dentro de un marco donde toda discrepancia quedaba fuera de la ley. En este contexto, las mejoras laborales se presentaban como concesiones del régimen y no como fruto de la movilización obrera.

PUBLICIDAD

El Estado promulgó normas como el Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en 1940, la Ley de Reglamentaciones de Trabajo en 1942 y la Ley de Contrato de Trabajo en 1944, que regulaban desde los salarios hasta las condiciones de seguridad, pero siempre bajo el estricto control de la dictadura.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha insistido este martes en que el debate sobre la reducción de la jornada laboral con los grupos parlamentarios debe darse "en las condiciones más favorables posibles". (Fuente: La Moncloa / Europa Press)

Durante la posguerra, la aprobación de la Ley General de la Seguridad Social en 1963 agrupó las prestaciones sociales, médicas y de jubilación, pero el objetivo seguía siendo garantizar una base obrera fuerte y dócil, capaz de sostener la economía sin poner en cuestión la ausencia de libertades. La represión de cualquier voz discordante era constante: la protesta se consideraba incompatible con el modelo de Estado y las manifestaciones del 1 de mayo permanecían prohibidas. Los sindicatos verticales mantenían la calma en los centros de trabajo y el desarrollo de derechos laborales quedaba supeditado a las prioridades políticas del franquismo.

Recuperación del 1 de mayo y transición a la democracia

La situación comenzó a cambiar a partir de los años cincuenta, cuando el Vaticano, por medio de Pío XII, instauró el 1 de mayo como festividad de San José Obrero dentro del calendario religioso. El régimen franquista aceptó esta celebración, pero mantuvo el control de la organización en manos de la Falange y la Iglesia. Las fiestas del 1 de mayo se convirtieron en actos de adhesión al régimen, donde la ciudadanía estaba obligada a participar y los logros del franquismo se presentaban como conquistas del pueblo trabajador bajo la tutela estatal.

En 1889, una agrupación internacional de organizaciones políticas y sindicales acordó fijar el 1 de mayo como una fecha de homenaje a nivel mundial.
La recuperación del 1 de mayo como día oficial. (Foto: Cedoc)

Con el paso del tiempo, la oposición a la dictadura fue creciendo. En los años sesenta, los sindicatos no integrados en el Sindicato Vertical comenzaron a organizarse de forma clandestina, y en el norte del país aparecieron las primeras huelgas y protestas. Pese a este resurgimiento, el 1 de mayo no recuperó su carácter reivindicativo hasta la llegada de la democracia. Solo en 1978, tras la caída del franquismo, se autorizó de nuevo la manifestación libre e independiente del Día del Trabajador, devolviendo a la fecha su sentido original como jornada de reivindicación de los derechos laborales.

Temas Relacionados

FrancoFranquismoPrimo de RiveraTrabajadores EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

Ambos dirigentes han publicado sendos mensajes en sus respectivos perfiles en la red social ‘X’

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

Las audiencias de abril de 2026: Antena 3 encadena 21 meses de liderazgo (12,6%), La 1 registra su mejor abril desde 2011 (11,6%) y Telecinco baja al 9,1%

Entre las primeras dos cadenas, la de Atresmedia lidera la sobremesa y el ‘prime time’, mientras que TVE se queda con la mañana y la tarde

Las audiencias de abril de 2026: Antena 3 encadena 21 meses de liderazgo (12,6%), La 1 registra su mejor abril desde 2011 (11,6%) y Telecinco baja al 9,1%

Resultados del Super Once del 1 mayo

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Resultados del Super Once del 1 mayo

Si los chicles de nicotina no te sirven para dejar de fumar, probablemente los uses mal, según una farmacéutica

Intentar dejar de fumar con chicles de nicotina puede convertirse en una experiencia frustrante si no se usan correctamente. Así lo advierte Elena, farmacéutica y divulgadora en TikTok, que señala los errores más comunes que suelen cometer los fumadores

Si los chicles de nicotina no te sirven para dejar de fumar, probablemente los uses mal, según una farmacéutica

La nueva alianza militar en Europa que lidera Reino Unido: proteger el norte a través de una “Armada híbrida” que combine drones, buques y aviones

Se trata de un proyecto que busca facilitar la cooperación dentro del marco de la OTAN

La nueva alianza militar en Europa que lidera Reino Unido: proteger el norte a través de una “Armada híbrida” que combine drones, buques y aviones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

La baliza V16 no se usa, pese a su obligatoriedad: el 83% de las incidencias en carretera no se señalizan con este dispositivo

La campaña electoral andaluza arranca con los candidatos llamando a la movilización del voto y el debate sobre empleo y servicios públicos

Koldo García, de colaborador de la Guardia Civil para “salvar vidas españolas” a la persona de mayor confianza de Ábalos durante su época de ministro

Las versiones contradictorias de Aldama y Koldo en el juicio del ‘caso mascarillas’: de la supuesta implicación de Pedro Sánchez a los pagos de 10.000 euros mensuales

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

La renuncia silenciosa: el 57% de los asalariados españoles ya no quiere ascender en su trabajo ni asumir más responsabilidades

MSC Cruises y Travelconcept, condenadas a indemnizar a un cliente por prohibir embarcar a su familia que llegaba de Colombia en un crucero en Barcelona durante la pandemia

El certificado energético aumenta el precio de la vivienda: un piso eficiente puede costar 50.000 euros más que uno con baja eficiencia

VanDyck, experto en economía: “Sin un EEUU que abrace el libre comercio, la alternativa es la expansión y Mercosur es la gran oportunidad para la UE”

DEPORTES

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16

Quién es el padre de Rafa Jódar, la figura que ejerce de entrenador de la joven estrella y es el único que ocupa el banquillo