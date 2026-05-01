“No sé dónde voy a dormir el 7 de agosto”: Petro sorprende con confesión sobre su salida del poder

- crédito Catalina Olaya/Colprensa

El presidente Gustavo Petro generó sorpresa al afirmar “No sé dónde voy a dormir el 7 de agosto”, durante un evento público en La Guajira, donde se refirió al final de su mandato y al futuro político del país. La declaración se dio en medio de un discurso centrado en transformaciones sociales y económicas.

El mandatario también señaló que, tras el cierre de su gobierno, espera que continúe una línea política progresista, aunque aclaró que no se trata de un continuismo, sino de profundizar las reformas planteadas durante su administración, según lo expuesto en su intervención, citado por Revista Semana.

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- crédito Andrea Puentes/Presidencia

La afirmación sobre su futuro personal llamó la atención de los asistentes, ya que se produjo en un contexto en el que el jefe de Estado abordaba los cambios que considera necesarios para regiones como La Guajira. Su mensaje combinó reflexiones políticas con referencias a su salida del poder.

“No sé dónde voy a dormir el 7 de agosto”, expresó el mandatario, aludiendo al momento en que dejará la Casa de Nariño. La frase fue acompañada de otras declaraciones en las que insistió en la necesidad de continuar con las transformaciones impulsadas desde su gobierno.

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En ese mismo espacio, Petro manifestó que los errores cometidos durante su administración deben ser reconocidos, pero enfatizó en la importancia de consolidar logros a futuro. “Errores que hemos cometido, son ciertos, pero se debe garantizar más éxitos en el futuro”, indicó, citado por Revista Semana.

Gustavo Petro dice que no sabe dónde va a vivir luego de su salida de Casa de Nariño - crédito Colprensa - EFE

El presidente aprovechó su intervención para referirse a la relación con el Banco de la República, a la que calificó como tensa. Agradeció que en la más reciente reunión no se incrementaran las tasas de interés, aunque insistió en la necesidad de que estas sean reducidas.

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Las diferencias entre el Ejecutivo y el banco emisor han sido constantes. En episodios anteriores, el mandatario cuestionó decisiones relacionadas con el manejo de la política monetaria, lo que evidenció desacuerdos en torno a la dirección económica del país.

Durante el evento, también retomó su propuesta de convocar una asamblea nacional constituyente, una iniciativa que ha generado debate en distintos sectores políticos. El presidente reiteró que su intención no es reemplazar la Constitución de 1991, sino complementarla.

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“No estamos hablando de cambiar la Constitución, sino de añadirle capítulos”, explicó, al mencionar reformas sociales y medidas anticorrupción como parte de esa propuesta, citado por Revista Semana. Esta postura busca, según el mandatario, ampliar el alcance de la carta política vigente.

El discurso incluyó referencias a las dificultades que ha enfrentado su gobierno para impulsar reformas en el Congreso. En ese sentido, señaló que algunos cambios estructurales no han podido avanzar debido a bloqueos políticos.

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FOTO ARCHIVO: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla durante una rueda de prensa tras depositar su voto en las elecciones al Congreso y primarias de su partido para candidato presidencial, en Bogotá, Colombia, 8 de marzo 2026. REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo

La intervención en La Guajira se enmarca en una serie de recorridos que el presidente ha realizado en distintas regiones del país, donde ha insistido en la necesidad de mantener una agenda de transformación social.

Las declaraciones sobre su salida del poder y el futuro político del país se producen en un momento en el que comienza a tomar relevancia el panorama electoral, con miras a la transición de gobierno prevista para agosto.

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