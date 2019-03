Para hacer una regresión, no hay que tener una preparación espiritual particular. Simplemente es una experiencia para vivir y, después, que cada quien saque sus propias conclusiones. La regresión no se hace a través de creencias en el más allá, sino que se utilizan capacidades del cerebro que generalmente no somos conscientes que tenemos. Con esta técnica es posible resolver padecimientos de años, en una o dos sesiones. Es altamente efectiva y es una herramienta muy útil para descubrir conflictos y sanar patologías.