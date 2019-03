Algunos modelos que aprendemos desde niños, para bien o para mal, marcan nuestra vida adulta. Las carencias que sufrimos en esos años son centrales y hacen que, muchas veces, busquemos compensarlas en nuestra pareja. Para saber si estamos anclados en ese esquema podemos preguntarnos: "¿Busco que el otro me apruebe como lo hacían o como no lo hacían mis padres?", "¿Exijo en el otro la perfección que yo no tengo?", "¿Intento que sea como yo quiero?", "¿Lo comparo con mi padre?", "¿Busco una figura paterna?" Estos cuestionamientos nos ayudarán a entender algunas falencias propias y, también, nos liberarán de esa pesada mochila que cargamos desde la infancia. Es un paso adelante para disfrutar del otro sin tantas exigencias.