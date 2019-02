En medio de una charla de amigas, una de ellas comentó que se había cruzado con una ex compañera de colegio a la que hacía mucho no veía. El estar paradas en pleno microcentro porteño no le impidió contarle, con una enorme sonrisa, cómo es su vida hoy: se divide entre su trabajo de telemarketer y su labor solidaria en un comedor del Conurbano. Mi amiga no entendía cómo se mostraba tan feliz con un puesto tan sacrificado y poco

reconocido como el de las ventas telefónicas. "Es que la alegría de los nenes a los que preparo la merienda o llevo globos de regalo barre cualquier frustración", le contestó.