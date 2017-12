Y siguió: "La noche del 31 y el 1 comer libremente, como si no se estuviese haciendo dieta para adelgazar, pero sí respetando las recomendaciones alimenticias que pudiese haber indicado el médico de cabecera y/o nutricionista en relación a su estado de salud en particular". Por ejemplo, si la persona no puede comer determinado grupo de alimento (harinas, grasas, sal) por cuestiones de salud, tampoco estará habilitado para hacerlo estos días.