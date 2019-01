Según la doctora Fernanda Lage, médica del servicio de Obstetricia del Hospital Italiano, "ha sido estudiado que las mujeres que se encuentran acompañadas todo el tiempo tienen trabajos de parto más cortos, hay menor tasa de cesárea y mayor grado de satisfacción".

Eso sí, la especialista aclara que "las doulas no realizan ningún tipo de tarea clínica, es decir, durante el trabajo de parto no realizan tactos, control de la salud fetal o toma de decisiones sobre la evolución del trabajo de parto, es por esto que la labor de la doula complementa al resto de la atención. Las doulas deben estar formadas en medidas de confort, puericultura básica, fisiología del nacimiento y posibles intervenciones, aunque no existe una regulación oficial sobre la formación que reciben. La mayoría son mujeres, muchas que ya han sido madres".