"La no participación del varón en tareas domésticas repercute en que las mujeres relegan posibilidades de empleo, de formación, de desarrollo personal y hasta de participación política en sus comunidades. Es decir, no compiten del mismo modo que los varones, entonces hay que trabajar para que esta situación injusta sea más pareja; el nombre lo dice, de lo contrario, no se pueden exigir por ahora que el aporte sea parejo. Con esto quiero decir que si un hombre gana 40 mil pesos y pone el 80 por ciento del sueldo en gastos comunes, hay que contemplar que ese sea el porcentaje que ponga la mujer, por poner un ejemplo, pero no en pesos, porque ella seguramente gana menos. Son cuestiones que si no se tienen en cuenta, el rol femenino queda presionado, su trabajo doméstico no es remunerado y queda invisible, porque lo cierto es que el 74 por ciento de los trabajos domésticos actualmente en Argentina los realizan las mujeres (lo que se traduce en una jornada de hasta 4 horas), y a la vez se le exige laboralmente lo que no puede obtener, porque no le puede dedicar el tiempo que quisiera ni obtiene la misma ganancia que un hombre en el mismo cargo. De esto también tenemos que hacernos cargo", enfatiza.