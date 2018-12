Si te vas a pasar una jornada extensa al aire libre o sos fanática del color en verano, tené en cuenta estos ítems:

– No exponerse al sol con maquillaje.

– En verano depilarse siempre a última hora de la tarde.

– No realizar ningún tratamiento dermoestético como peelings, luz pulsada, etc. Si estamos realizando algún tratamiento que no debemos o no deseamos interrumpir, consultar sobre el tipo de pantalla solar adecuada a cada situación en particular.

– No colocarse productos para acné, antienvejecimiento, blanqueadores o renovadores de la piel sin consultar al dermatólogo. Muchos de ellos tienen medicación incompatible con la exposición solar. Se debe consultar también sobre los medicamentos por vía oral, ya que algunos son sensibles a la luz solar y pueden producir quemaduras.

– Evitar el sol entre las 10 y las 16. En ese horario hay que estar en la sombra absoluta.

– El dermatólogo debe recomendar a cada persona el que le corresponde, ya que depende de su tipo de piel, de sus hábitos (si son deportistas, por ejemplo), de su edad, etc.

– Aplicarlo siempre 20 minutos antes de la exposición y renovarlo cada 2 horas. También, al salir del agua o si se transpira.

– Usar ropa clara, de jean o algodón, sombreros de ala ancha (7 cm) y anteojos de sol adecuados. Aun así, no se debe usar únicamente ropa clara aunque se crea más fresca, porque las remeras o pantalones de trama cerrada y de colores oscuros protegen mejor la piel de los rayos.

– Aunque se utilice un protector alto no quiere decir que se pueda estar al sol todo el día. Se debe autorregular.

– El protector debe aplicarse en toda la piel expuesta al sol y debe prestarse especial atención en zonas como los tobillos, el escote o la cabeza, en caso de calvos naturales o rapados.

– Se recomiendan aproximadamente 2 miligramos por centímetro cuadrado de piel.