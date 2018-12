Gabriela Cortelezzi es empleada en una empresa de salud, su experiencia fue súper angustiante: "Con mi primer hijo Joaquín fue horrible y traumático, no lo llenaba y se quedaba con hambre. Fui a la puericultora y me quedaba horas, me hacían ponerlo en la teta con una jeringuita de costado y darle la leche para que chupe. Era un griterío, me dolía, me sangraban los pechos, pero me negaba a abandonar: leí libros, compré todo lo que me aconsejaron, hice todos los masajes, me encerraba en la habitación a darle la teta para estar sola y él gritaba que no la quería y yo lloraba. Fue bastante traumático. Debe haber durado dos meses, me sentía mal pero después me relajé, tampoco es tan grave como uno piensa".