Sofía Sanchez de Betak, también conocida como Chufy, vive en Nueva York y se rodea de arte y moda. La it girl e influencer fue invitada al último desfile del diseñador Michael Kors en Nueva York para presenciar las últimas tendencias en marroquinería e indumentaria que propone la marca, y para ello la argentina optó por lucir un look súper relajado pero elegante. Combinó unos mom jeans de lavado negro con blazer rayado, sweater de hilo en off white, cadenas doradas de accesorios y aportando elegancia al look con stilettos en punta negros de cuero de croco.