Sin embargo, esta jornada de Fashion Week no fue solo Gucci (aunque haya logrado, nuevamente, robarse el show). Alberta Ferretti, la casa italiana que volvió a ganar popularidad recientemente, volvió a sus orígenes y presentó una colección inspirada en los años 70: colores ocres, gamuza y cuero, tie dye, denim, estampas psicodélicas y líneas amplias. Versátiles y divertidas, son prendas que gritan vacaciones aunque, por momentos, la referencia vintage se vaya de tono. Hacia la mitad del desfile transiciona en noche con vestidos con transparencias y calados en negro y en azul, muy fieles a sus colecciones pasadas. Los looks en blanco y negro, estilo safari chic, no eran necesarios.