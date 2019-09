"Lo ideal es no maquillarse, lavarse bien la cara para liberar los poros, colocar una crema hidratante y 30 minutos antes de viajar, empezar el ritual", recomendó el médico clínico Marcelo Suárez (MN 73796). "En caso de hacerlo, utilizar maquillaje de larga duración para no manchar la ropa, ya que vamos a quedarnos dormidos con él; que no sea tan denso, para no tapar los poros; y que tenga una buena capacidad hidratante, ya que la presurización de la cabina es un microclima que reseca la piel y mucosas. En cuanto al labial, es importante que nutra e hidrate los labios por el mismo motivo. Y como medida general, tomar mucha agua, ingerir alimentos vegetales y no alcohol, dado que colabora con la deshidratación. La estética es importante y es parte de la salud, siempre y cuando no la deteriore",