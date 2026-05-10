Colombia

Denuncian explotación sexual de niñas en Buenaventura en medio de diálogos de paz con bandas criminales Shottas y Espartanos

Autoridades regionales y voceros del proceso han pedido reforzar los mecanismos de control y verificación de los compromisos firmados, ante la preocupación por la continuidad de prácticas de abuso en el territorio

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Explotación sexual de menores en Colombia -crédito Jesús Áviles Infobae Colombia
Se han conocido señalamientos sobre posibles casos de explotación sexual de menores en el contexto del conflicto urbano. -crédito Jesús Áviles Infobae Colombia

En el marco de los diálogos de paz que el Gobierno adelanta desde 2023 con estructuras criminales en Buenaventura, fueron conocidas denuncias sobre presuntos casos de explotación sexual de niñas y mujeres por parte de grupos armados ilegales.

Las estructuras señaladas corresponden a Shottas, Espartanos y Los Chiquillos, organizaciones que participan en la mesa sociojurídica de paz urbana, orientada a la reducción de la violencia en el distrito portuario del Valle del Cauca.

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Las denuncias se conocieron durante la firma de un acuerdo relacionado con la erradicación de violencias contra mujeres, niñas y adolescentes, en el que intervienen autoridades y voceros de las estructuras criminales.

Denuncias sobre reclutamiento y explotación sexual de menores

El jefe de la delegación del Gobierno Nacional en la mesa de diálogos, Fabio Cardozo, señaló la existencia de denuncias sobre reclutamiento y explotación de menores de edad en el territorio.

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En declaraciones a medios, Cardozo afirmó: “Tenemos incluso nosotros denuncias de niñas que se llevan un fin de semana, eso se llama esclavitud sexual, de niñas que reclutan a la fuerza en las bandas, que las ponen a ser bandados, que tal cosa, o que las violentan directa y físicamente hasta perder la vida.”

El funcionario agregó que estos hechos hacen parte de una problemática persistente en el contexto del conflicto urbano que se vive en Buenaventura.

Fabio Cardozo, delegado del Gobierno en la mesa de diálogos sociojurídicos en Buenaventura, se refirió a las denuncias sobre violencia contra menores. - crédito Alcaldía de Cali
Fabio Cardozo, delegado del Gobierno en la mesa de diálogos sociojurídicos en Buenaventura, se refirió a las denuncias sobre violencia contra menores. - crédito Alcaldía de Cali

Advertencias sobre violencia de género en Buenaventura

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, advirtió sobre la continuidad de casos de violencia contra mujeres y menores en el distrito, según declaraciones entregadas a medios nacionales.

De acuerdo con lo citado por Noticias RCN, la mandataria señaló: “Instrumentalizan a las muchachas, les ofrecen recursos, pero además se las llevan, y pues ellas les toca ir, entonces esto prácticamente es un abuso sexual que hacen de estas niñas”.

La gobernadora pidió que los acuerdos firmados con estructuras criminales cuenten con mecanismos de verificación y seguimiento, con el fin de garantizar su cumplimiento.

Violencia contra mujeres vinculada a estructuras criminales

Liderazgos comunitarios han advertido que la violencia de género en Buenaventura estaría relacionada con el accionar de grupos armados ilegales.

La lideresa Ani Banguero, en declaraciones recogidas por Noticias RCN, señaló: “Que las mujeres han sido muy afectadas en todo este conflicto que tiene que ver entre Shottas y Espartanos. Comenzamos a observar que los últimos feminicidios en Buenaventura tenían que ver de una u otra manera con esta estructura”.

Las organizaciones sociales han reiterado que las mujeres y niñas del territorio continúan siendo una de las principales poblaciones afectadas por el conflicto armado urbano.

Estructuras armadas ilegales han sido señaladas por su presunta participación en hechos de violencia en el territorio. - crédito EFE/ Ernesto Guzmán
Estructuras armadas ilegales han sido señaladas por su presunta participación en hechos de violencia en el territorio. - crédito EFE/ Ernesto Guzmán

Acuerdo para la protección de mujeres, niñas y adolescentes

En el marco de la mesa sociojurídica, se firmó un acuerdo orientado a la protección de mujeres, niñas y adolescentes frente a violencias de género y reclutamiento.

El delegado del Gobierno en el proceso, Fabio Cardozo, informó que las estructuras criminales han manifestado su intención de adherirse al compromiso: “Dos de los actores ya nos hicieron llegar sus respectivos comunicados de compromiso. Estamos esperando el tercero, pero hemos conversado con ellos y creemos que también hay voluntad. Finalmente, los tres actores que operan criminalmente en Buenaventura van a refrendar este acuerdo”.

El funcionario explicó que el acuerdo se construyó con la participación de lideresas del territorio que han denunciado durante años este tipo de hechos.

La gobernadora del Valle del Cauca ha solicitado mecanismos de verificación y seguimiento a los acuerdos para la protección de niñas y adolescentes. - crédito EFE/ Carlos Ortega
La gobernadora del Valle del Cauca ha solicitado mecanismos de verificación y seguimiento a los acuerdos para la protección de niñas y adolescentes. - crédito EFE/ Carlos Ortega

Solicitud de control y verificación de los compromisos

Desde la Gobernación del Valle del Cauca se insistió en la necesidad de establecer mecanismos de seguimiento a los acuerdos firmados.

La gobernadora Dilian Francisca Toro, en comunicado oficial, señaló: “Es una denuncia que se ha presentado en Buenaventura y, por eso, el Delegado de la Mesa Socio Jurídica creada por el Gobierno nacional hizo un pacto con estas bandas para lograr que esto no se siga presentando. Estamos pidiendo un mecanismo de verificación porque muchas veces se hacen los pactos, pero no se cumplen”.

Asimismo, agregó: “Lo que nosotros queremos es que no haya más niñas ni más jóvenes instrumentalizadas por las bandas criminales”.

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