Ferres subrayó que "la depilación láser ya no es un tema sólo de mujeres" y destacó que "estas nuevas tecnologías hicieron que el hombre pueda elegir y encontrar en la depilación una solución a diferentes problemáticas". "Una de los casos más comunes son los hombres con mucho pelo en brazos y espalda y que antes se resignaban a no poder hacer nada -puntualizó-. Hoy con las nuevas tecnologías eliminar el vello en estas grandes zonas no es problema, lo solucionan y realmente es un cambio importante para aquellos que les molestaba el exceso de pelo en esas partes de su cuerpo".