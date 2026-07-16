Salud

El mieloma múltiple suma un nuevo tratamiento disponible en Argentina

Un anticuerpo aprobado por la ANMAT está disponible en el país para pacientes en recaída y refractario, que ya recibieron varias líneas de tratamiento. De qué se trata la nueva alternativa y cuáles son sus principales características

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Tratamiento con anticuerpos biespecíficos: un avance significativo en la lucha contra el mieloma múltiple en Perú. Foto: Salud y Vida
La ANMAT aprobó elranatamab, un anticuerpo biespecífico, como nueva opción terapéutica para el mieloma múltiple en recaída en Argentina Foto: Salud y Vida

El mieloma múltiple es el segundo cáncer de sangre más común en el mundo, con cerca de 176.000 casos nuevos por año a nivel global, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Argentina se diagnostican aproximadamente 1.300 casos anualmente, lo que supone casi 3,5 diagnósticos diarios. Aunque puede aparecer a cualquier edad, la incidencia se concentra entre los 50 y 70 años.

Una nueva opción terapéutica ya está disponible en el país para quienes enfrentan este tipo cáncer que se origina en la médula ósea y se encuentran en recaída o son refractarios al tratamiento.

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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó la utilización de elranatamab, un anticuerpo biespecífico que se incorpora al arsenal de tratamientos dirigidos a pacientes adultos cuya enfermedad ha avanzado a pesar de haber recibido al menos tres líneas previas, incluyendo un agente inmunomodulador, un inhibidor del proteasoma y un anticuerpo anti-CD38.

La administración de la terapia con anticuerpos biespecíficos, una esperanza renovada para los pacientes con mieloma múltiple en Perú. Foto: Semana.com
Elranatamab está dirigido a pacientes adultos cuya enfermedad avanzó tras al menos tres líneas previas de tratamiento Foto: Semana.com

¿Qué hace diferente a elranatamab?

Se estima que cada año se diagnostican en el país alrededor de 1.300 nuevos casos de mieloma múltiple, una enfermedad oncohematológica que suele presentar recaídas frecuentes y cuya incidencia aumenta con la edad.

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El elranatamab, que fue aprobado por la ANMAT y ya está disponible en el país, está indicado como monoterapia para personas adultas con mieloma múltiple en recaída y refractario (MMRR), es decir, quienes ya atravesaron al menos tres tratamientos: uno con un agente inmunomodulador, otro con un inhibidor del proteasoma y un tercero con un anticuerpo anti-CD38. Todos ellos presentaron progresión de la enfermedad tras la última opción terapéutica.

El elranatamab, desarrollado por Pfizer, es un anticuerpo biespecífico. Esto significa que su estructura le permite unirse a dos moléculas diferentes al mismo tiempo: el antígeno BCMA en las células malignas y las células T del sistema inmune. En otras palabras, actúa como un “puente” que acerca las defensas naturales del cuerpo a las células tumorales para que puedan eliminarlas con mayor eficacia.

Según el prospecto aprobado por la ANMAT, este medicamento demostró respuestas profundas y sostenidas en personas con enfermedad avanzada, además de un perfil de tolerabilidad manejable y la ventaja de una administración subcutánea.

La administración de la terapia con anticuerpos biespecíficos, una esperanza renovada para los pacientes con mieloma múltiple en Perú. Foto: Sanitas
El mieloma múltiple registra cerca de 1.300 nuevos diagnósticos anuales en Argentina Foto: Sanitas

“La posibilidad de disponer de elranatamab en Argentina le da a los pacientes una opción de tratamiento eficiente, de fácil aplicación y con un perfil de seguridad ya conocido, predecible y manejable”, afirmó la Dra. Guillermina Remaggi, subjefa de la Unidad de Trasplante e investigadora principal de los ensayos clínicos de mieloma múltiple en FUNDALEU.

Datos del estudio MagnetisMM-3

La autorización de elranatamab se apoyó en los resultados de la cohorte A del estudio MagnetisMM-3 (fase 2), que evaluó su eficacia en pacientes con MMRR. El análisis mostró una tasa de respuesta objetiva del 61% y una probabilidad del 71% de mantener la respuesta a los 15 meses.

Además, una vez cumplidas 24 semanas de tratamiento semanal, quienes respondieron de forma adecuada pudieron espaciar la administración a una vez cada dos semanas, lo cual redujo el tiempo en la clínica y favoreció la tolerabilidad.

Elranatamab fue aprobado como monoterapia para pacientes con mieloma múltiple en recaída y refractario (Foto: Secretaria de Salud)
Elranatamab fue aprobado como monoterapia para pacientes con mieloma múltiple en recaída y refractario (Foto: Secretaria de Salud)

La Dra. Paola Ochoa, especialista en Hematología y Trasplante Hematopoyético en el Instituto Alexander Fleming, destacó: “Hoy, un número creciente de pacientes logra alcanzar y mantener remisiones duraderas tras el tratamiento de primera línea. Sin embargo, la recaída continúa siendo uno de los principales desafíos en el manejo de la enfermedad”.

El desafío de las recaídas y la importancia de sumar opciones

Las recaídas en el mieloma múltiple son casi inevitables. La mayoría de los pacientes necesitará al menos cuatro líneas de tratamiento a lo largo de su vida. Por eso, el objetivo actual es lograr el control de la enfermedad con toxicidad aceptable y mejor calidad de vida.

“Aunque hasta hoy es considerada una enfermedad incurable, el desarrollo de nuevos tratamientos en las últimas décadas ha logrado que la sobrevida y la calidad de vida aumenten marcadamente y es posible que un porcentaje de pacientes logre la cura funcional”, explicó Remaggi.

El fármaco está indicado para quienes ya recibieron un agente inmunomodulador, un inhibidor del proteasoma y un anticuerpo anti-CD38
El fármaco está indicado para quienes ya recibieron un agente inmunomodulador, un inhibidor del proteasoma y un anticuerpo anti-CD38

Según explicó la doctora Ochoa, la aprobación de elranatamab en Argentina constituye un avance muy importante: “Además de ampliar las opciones terapéuticas, la incorporación de nuevas alternativas dentro de una misma clase favorece un acceso más amplio a estas tecnologías de alto impacto y contribuye a que un mayor número de pacientes pueda beneficiarse de tratamientos innovadores”.

Entre los principales resultados del estudio MagnetisMM-3, se observó que los pacientes con buena respuesta a los seis meses de tratamiento pudieron espaciar la administración del fármaco sin perder eficacia. “El 80% mantuvo o incluso mejoró su respuesta y disminuyó la incidencia de eventos adversos graves, especialmente las infecciones que requieren hospitalización”, detalló Ochoa.

Qué es el mieloma múltiple

El mieloma múltiple es una enfermedad oncohematológica que surge en la médula ósea y afecta a las células plasmáticas, responsables de producir anticuerpos. Cuando estas células se vuelven malignas, comienzan a multiplicarse sin control y afectan la producción normal de glóbulos rojos, blancos y plaquetas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El diagnóstico de mieloma suele ocurrir de manera accidental por alteraciones en análisis de sangre rutinarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto puede causar anemia, daño renal, fracturas óseas, aumento del calcio en sangre e infecciones repetidas. Dicho de otra manera, el mieloma múltiple debilita la defensa natural del organismo y puede provocar complicaciones graves. Un dato relevante es que muchas veces el diagnóstico ocurre de manera accidental, al detectarse alteraciones en análisis de sangre solicitados por otros motivos.

La llegada de elranatamab representa ahora una nueva herramienta para enfrentar este desafío en Argentina. Según la información de Pfizer validada por expertos, su disponibilidad amplía las alternativas para un segmento de pacientes que, hasta ahora, tenía pocas opciones tras agotar los tratamientos convencionales.

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