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Marx Arriaga responde si se arrepiente de no aceptar una embajada y llevar una vida cómda

El exfuncionario respondió a las críticas por rechazar una representación diplomática y aseguró que no traicionaría sus principios por una vida más cómoda

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Marx Arriaga asegura que no cambiaría la decisión de rechazar una representación diplomática, pese a enfrentar problemas económicos.
Marx Arriaga asegura que no cambiaría la decisión de rechazar una representación diplomática, pese a enfrentar problemas económicos.

Seis meses después de su salida de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el exdirector general de Materiales Educativos, Marx Arriaga Navarro, aseguró que no se arrepiente de haber rechazado la propuesta para representar a México en un país de América Latina, ofrecimiento que recibió en febrero de 2026 en medio de la controversia por su salida de la dependencia.

A través de su cuenta de X, Arriaga publicó un mensaje en el que respondió a quienes le preguntan si debió aceptar ese cargo diplomático y llevar una vida más cómoda.

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“Me preguntan si debí aceptar la embajada y llevar una vida cómoda… ¡Imposible! ¡Soy obradorista! Prefiero vivir o morir en la pobreza, luchando con mis hermanos; buscando la justicia social… que traicionar los principios”, escribió.

(Redes Sociales)
(Redes Sociales)

El mensaje fue difundido horas después de revelar que atraviesa una crisis financiera que lo llevó a poner en venta su casa en Ciudad Juárez para evitar un embargo bancario, luego de señalar que aún no recibe su liquidación tras dejar la SEP.

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La embajada fue ofrecida durante la negociación de su salida de la SEP

La propuesta para ocupar una representación diplomática fue confirmada en febrero por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien explicó que buscaba ofrecer a Arriaga una alternativa antes de que dejara la Dirección General de Materiales Educativos.

De acuerdo con el titular de la SEP, el entonces funcionario rechazó tanto la posibilidad de asumir otras responsabilidades dentro del gobierno como la de representar a México en un país de América Latina, al mantener su postura de no modificar los Libros de Texto Gratuitos y defender el proyecto de la Nueva Escuela Mexicana.

Mario Delgado anunció un aumento salarial del 9% en el salario de los maestros del Estado. | Presidencia
Mario Delgado aseguró que Marx Arriaga rechazó las alternativas que le ofreció el gobierno antes de dejar la SEP. | Presidencia

La oferta generó polémica y fue cuestionada por la Asociación del Servicio Exterior Mexicano (ASEM), que reprochó el uso de cargos diplomáticos como parte de negociaciones políticas. Tras rechazar la propuesta, Arriaga dejó definitivamente la dependencia.

Exfuncionario de la SEP pone en venta su casa para evitar un embargo

Horas antes de ese mensaje, Arriaga informó que decidió vender su vivienda ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua, para hacer frente a las deudas con una institución bancaria.

El exfuncionario aseguró que los intereses de su crédito se han vuelto impagables y señaló que prefiere vender el inmueble antes de que sea embargado.

El exfuncionario aseguró que decidió vender su casa antes de que el banco la remate por las deudas acumuladas.
El exfuncionario aseguró que decidió vender su casa antes de que el banco la remate por las deudas acumuladas.

“Prefiero regalarlo todo que dejar que el banco lo remate”, escribió en redes sociales al anunciar que busca concretar la venta de la propiedad lo antes posible.

La situación ocurre seis meses después de abandonar la SEP, dependencia donde encabezó la Dirección General de Materiales Educativos y coordinó la elaboración de los libros de texto gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana, un proyecto que generó amplio debate por su contenido y enfoque pedagógico.

¿Por qué salió Marx Arriaga de la SEP?

La salida de Arriaga ocurrió en febrero de 2026, en medio de una controversia por los cambios planteados para los libros de texto.

El entonces secretario de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que el académico rechazó las alternativas que le ofreció el gobierno antes de que la plaza cambiara a un esquema de libre designación.

La salida de Marx Arriaga de la SEP ocurrió tras la polémica generada por los cambios propuestos a los libros de texto gratuitos. FOTO: CUARTOSCURO.COM
La salida de Marx Arriaga de la SEP ocurrió tras la polémica generada por los cambios propuestos a los libros de texto gratuitos. FOTO: CUARTOSCURO.COM

Entre las razones expuestas para su salida destacan:

  • Rechazó realizar modificaciones a los libros de texto gratuitos.
  • Se opuso a la renovación de la Dirección General de Materiales Educativos.
  • No aceptó ser reubicado en otra área del gobierno.
  • Rechazó la propuesta para representar a México en un país de América Latina.
  • La plaza que ocupaba pasó a ser de libre designación, permitiendo el nombramiento de un nuevo titular.

Por su parte, Arriaga sostuvo que su salida obedeció a presiones internas para modificar los contenidos educativos, afirmación que mantuvo tras abandonar la dependencia.

La polémica por los libros de texto continuó tras su salida

Después del relevo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Nueva Escuela Mexicana continuaría como eje del modelo educativo, aunque anunció ajustes en los materiales para incorporar una mayor presencia de mujeres en los contenidos históricos.

Claudia Sheinbaum
La discusión sobre los libros de texto continuó después de su salida, con nuevos ajustes anunciados por la SEP para los materiales educativos. Crédito: Cuartoscuro

Posteriormente, la SEP inició los trabajos para actualizar los libros de Historia de cuarto, quinto y sexto de primaria, con la participación de investigadores y docentes. Entre los cambios planteados destaca la incorporación de figuras femeninas que tuvieron un papel relevante en la construcción del país.

La discusión sobre los materiales educativos se sumó a las críticas que los libros habían recibido desde su implementación por presuntas omisiones, errores y diferencias sobre su enfoque pedagógico.

Marx Arriaga mantiene el discurso que defendió durante su gestión

Desde que dejó la SEP, Arriaga ha sostenido que su actuación estuvo guiada por convicciones ideológicas y por la defensa del proyecto educativo impulsado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Marx Arriaga mantiene la postura que defendió durante su gestión y asegura que sus decisiones estuvieron guiadas por sus convicciones. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM
Marx Arriaga mantiene la postura que defendió durante su gestión y asegura que sus decisiones estuvieron guiadas por sus convicciones. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Ahora, mientras enfrenta dificultades económicas y busca vender su patrimonio para cubrir deudas, el exfuncionario asegura que no se arrepiente de haber rechazado la posibilidad de ocupar otro cargo, incluida una representación diplomática.

Con su más reciente mensaje, Arriaga reiteró que, pese a las consecuencias personales y financieras, considera que mantenerse fiel a sus principios tiene mayor valor que aceptar una alternativa que, a su juicio, habría significado renunciar a sus convicciones.

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