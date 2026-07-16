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EN VIVO | Clima en CDMX y México hoy jueves 16 de julio: consulta el pronóstico de lluvias para tu ciudad

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

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06:27 hsHoy

Pronóstico de temperaturas máximas para este jueves:

  • Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).
  • Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (noroeste).
  • Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (sur), Chiapas (costa), Campeche y Yucatán.
  • Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango, San Luis Potosí (este), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.
06:15 hsHoy

Pronóstico de lluvias para este jueves 16:

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste) y Durango (noroeste).
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (norte y centro), Coahuila (norte), Veracruz (sur), Oaxaca (norte) y Chiapas (este y sur).
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas (oeste), Nayarit, Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste y sur), Guerrero (costa y este) y Puebla (sureste).
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Aguascalientes, Morelos y Tlaxcala.
Mar con olas en un malecón, palmeras inclinadas, edificios y personas. Cielo oscuro. Mapa satelital de la Tierra con un huracán en el Golfo de México
El SMN prevé lluvias intensas para el sur del país. (Imagen ilustrativa IA Infobae)
06:02 hsHoy

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Ciudad de México este jueves

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

El tipo de clima que hay en cierto lugar está determinado por distintos factores entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se basa en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para describir las condiciones atmosféricas en un territorio en un corto plazo.

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06:01 hsHoy

Durante este jueves, el monzón mexicano sobre el noroeste del país, junto con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión en la Mesa del Norte y el sureste, y la onda tropical núm. 19 desplazándose sobre Guerrero y Michoacán, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noroeste y occidente. Se pronostican lluvias puntuales intensas en Sonora, Chihuahua y Durango.

Persistirá ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste, norte y occidente de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán, con temperaturas máximas superiores a 45 °C en el noreste de Baja California.

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