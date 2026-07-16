EN VIVO | Clima en CDMX y México hoy jueves 16 de julio: consulta el pronóstico de lluvias para tu ciudad

Pronóstico de temperaturas máximas para este jueves:
- Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).
- Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (noroeste).
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (sur), Chiapas (costa), Campeche y Yucatán.
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango, San Luis Potosí (este), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.
Pronóstico de lluvias para este jueves 16:
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste) y Durango (noroeste).
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (norte y centro), Coahuila (norte), Veracruz (sur), Oaxaca (norte) y Chiapas (este y sur).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas (oeste), Nayarit, Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste y sur), Guerrero (costa y este) y Puebla (sureste).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Aguascalientes, Morelos y Tlaxcala.
El tipo de clima que hay en cierto lugar está determinado por distintos factores entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se basa en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para describir las condiciones atmosféricas en un territorio en un corto plazo.
Durante este jueves, el monzón mexicano sobre el noroeste del país, junto con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión en la Mesa del Norte y el sureste, y la onda tropical núm. 19 desplazándose sobre Guerrero y Michoacán, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noroeste y occidente. Se pronostican lluvias puntuales intensas en Sonora, Chihuahua y Durango.
Persistirá ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste, norte y occidente de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán, con temperaturas máximas superiores a 45 °C en el noreste de Baja California.