Emily Ratajkowski es su nueva musa. "Cuando Paco Rabanne me pidió que representara su nuevo perfume, no pude decir que no. Me gustaban mucho sus fragancias, y también el trabajo de Julien Dossena, y ese tono decidido, tan sexy, con el que la marca se dirige al mundo. Desde que me uní a la familia he aprendido mucho sobre la historia de la casa. Paco Rabanne fue un precursor: diseñó vestidos que permitieron a la mujer sentirse más fuerte, liberarse. Un verdadero visionario", aseguró la modelo.