La especialista miembro de la American Society for Laser in Medicine and Surgery (ASLMS) señaló que "una piel depilada aporta un montón de beneficios en la vida diaria: a la hora de hacer deporte, la ausencia de vello disminuye la sudoración, facilita los masajes y mejora la higiene. Ni hablar en vacaciones o durante un viaje de trabajo. Por estos y otros motivos, la depilación permanente es actualmente el método preferido. Pero para elegir el tratamiento correcto es necesario informarse cabalmente".