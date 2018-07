En diálogo con Infobae, la diseñadora Elsa Serrano, compartió su recuerdo del diseñador: "Sus diseños eran simples pero se podrían usar hoy. Una gran persona, me da mucha pena su fallecimiento, que ahora descanse en paz". Gino Bogani, otro reconocido diseñador agregó: "Con Manuel nos conocíamos y nos veíamos en eventos sociales, empezamos casi juntos en la misma época. Recuerdo que antes de irse a trabajar al exterior me dijo para que nos fuéramos juntos, pero no acepté y me quedé en Buenos Aires. La última vez que nos vimos fue en una cena en Punta del Este este verano. Estoy muy triste con la noticia, un gran recuerdo me llevo de él".