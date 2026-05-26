Imelda Tuñón confirma que está enamorada de su nuevo novio y quiere dejar detrás escándalos: “Ya me fastidié”

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Entre la polémica que rodea la destitución de Maribel Guardia como tutriz de José Julián, Imelda reveló en entrevista para Ernesto Buitrón que está enamorada.

Imelda Tuñón confirmó: “Sí, estoy enamorada”

Durante la charla con Ernesto Buitrón para Youtube, Imelda Tuñón respondió sin rodeos cuando fue cuestionada por su situación sentimental:

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“Yo te puedo decir que sí, pero ya no puedo hablar más de mi vida personal”. Aunque reservada sobre los detalles, Tuñón admitió que atravesaba un buen momento: “Estoy bastante feliz”.

Respecto a que recientemente habría sido captada con su novio en una salida, la viuda de Julián Figueroa detalló que se trató de un asunto laboral en donde su actual pareja asistió con ella.

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Imelda Tuñón anuncia el lanzamiento de contenido exclusivo. (IG(/imetunon)

“Sí, él me acompañó. Fue una cosa de trabajo”, dijo.

Además, reaccionó a los comentarios de odio que recibió en donde usuarios en redes sociales la señalaban de estar constantemente en eventos sociales.

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“Yo salgo una vez cada como dos semanas. Y salgo a cosas de eventos que tengo, ¿no? Como artista y ya. Entonces, también le pido mucho a la gente respeto porque estoy construyendo la carrera y estoy manteniendo a un niño de nueve años", sentenció.

Imelda Tuñón se cansó de la polémica

Imelda Tuñón expresó su hartazgo ante la polémica mediática y la constante exposición de asuntos legales relacionados con la familia Figueroa.

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Imelda Tuñón salió a marchar a las calles de CDMX con motivo del Día Internacional de la mujer. (Instagram: @imetunon)

“Si yo ya me fastidié de hablar del tema, yo creo que ya todo el mundo se fastidió de hablar del tema”, confesó. Añadió que el mundo del espectáculo era “un mundo de fantasía” y recomendó al público no tomarse todo al pie de la letra.

Recalcó que, pese a los conflictos, ninguna de las partes enfrentaría consecuencias penales: “Nada de lo que estoy peleando ahorita va para términos de cárcel, eso no va a pasar”.

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Al hablar de su hijo, Imelda destacó lo positivo de cómo el pequeño vivía la ausencia de su padre

“Él no lo recuerda como lo recuerdan los adultos. Para los adultos fue una tragedia, Padrísimo que le diga a todos sus amigos de: ‘Es que también este día cumple años mi papá’”.

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