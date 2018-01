El clásico vestido negro es un imprescindible que no puede faltar. De moldería recta, es perfecto para múltiples ocasiones: para ir a trabajar con unas flats y una cartera mediana. Para un cocktail o after office con stilettos, un sobre y un buen make up o para ir a la playa: con sandalias bajas, unas buenas gafas grandes, rodete y bolso de mimbre.