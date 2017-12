– El básico, a diferencia de las prendas simples -porque los básicos no son una prenda simple-, te tiene que quedar bien. Es una prenda neutra, va a ser un comodín silencioso para que otras prendas y accesorios tomen protagonismo. Tiene como función el rápido armado de conjuntos. Por ejemplo, un pantalón negro puede no ser el más divertido, pero sí probablemente el que más se use, por lo tanto es uno a los que se les tiene que dar prioridad a la calidad y no al precio.