Se acuerdan del placard que les mostré el día martes? Bueno, así quedó. Deslicen el dedo x las 10 fotos para ver el antes y después. . Nosotros elegimos cómo queremos vivir. Y de nosotros depende que dure una semana o dure para siempre. . . Cuando ordenamos un espacio, no tenemos que desordenar otro llevando para allí todo lo que sacamos del primero. Así no sirve. . Tampoco tenemos que armar un camino de bolsas en el pasillo. . Pensemos con rapidez qué destino vamos a darle a cada cosa que sacamos y hagámoslo. Si no, es un círculo que termina por un lado y empieza por el otro. O sea, no termina nunca. . A veces, no podemos encontrarle el candidato a cada cosa, y con esa excusa, las bolsas se acumulan. Se lo tiene que llevar mi hermana, lo voy a llevar a la casa de mi abuela que es grande o la casa de fin de semana. . . Y los meses pasan, nadie se lleva nada y el desorden vuelve a tapar todo el trabajo que hicimos. . No llevemos al balcón lo que sacamos del placard, ni al lavadero lo que sacamos de la cocina. . . Dejemos de dar vueltas, no hay nada que dejemos en una bolsa en un rincón que nos importe tanto si algún día lo necesitamos. . . Como digo siempre, dejemos de mirar para atrás y miremos para adelante. Hoy somos otra cosa, no somos más lo que está en la bolsa, dejémosla ir. . #tuespacioorganizado #ordenatucasa #ordenatuvida

