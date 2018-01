"Tiene lo que se le llama fondo de placard: prendas básicas con colores básicos", definió Capraola. Su esencia no es la de un prometedor representante de un movimiento millennial de moda. No asume los cánones que sí viven en sus hermanas, en su concepto de it girls. Pero desde la "no moda", también hay una búsqueda de estilo propio. Fran, dice el especialista, provoca a la moda desde afuera de sus fronteras.