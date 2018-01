Como siempre en la vida de Marcelo, todo dispara comentarios y especulaciones. Ahora fueron las pocas fotos que se filtraron de este festejo más qué íntimo. ¿El trending topic? Un supuesto lifting en los pómulos del papá de Lolo. Acá, la respuesta oficial: "No me hice ningún retoque. ¡hay que cambiar el celu del que tomó las fotos! ¡Ja, ja!", se desmarcó el ex jugador de San Telmo. Un juego de niños comparado con las tensiones que vivió durante todo 2017, donde los dueños de Indalo pusieron en peligro la continuidad de su programa, además de no pagarle los haberes a gran parte del personal. Será por eso que Tinelli necesitaba tanto cambiar el chip para vivir este cambio de año, recargar pilas y pensar en el futuro de ShowMatch.