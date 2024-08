Emilia Clarke, cómo la reina de los dragones conquistó al mundo entero

Emilia Clarke, la actriz de brilla por su personaje de líder feminista Daenerys Targaryen

Fanatismo y obsesión. Hoy Game of Thrones tiene una legión de fanáticos universal que la transformaron en la serie más exitosa de la historia de la televisión. Supo llevar al mainstream popular un mundo de fantasía único creado por George R.R. Martin y hoy, en su séptima temporada, es un fenómeno global.

Entre sus increíbles personajes, uno de los favoritos de los fans es Daenerys Targaryen, la "Khaleesi" interpretada por la británica e irresistible Emilia Clarke. De una belleza imponente y con un claro papel feminista, su personaje la catapultó a la fama mundial y lanzó a la actriz a una carrera plagada de éxitos.

Hace apenas 7 años, la joven británica terminaba sus estudios en el Drama Centre de Londres, su ciudad natal, y repartía su tiempo entre castings y su trabajo como camarera. Ganaba lo justo para pagar el alquiler mientras esperaba una oportunidad.

La “madre de los dragones” fue ganando cada vez más lugar en la trama y gran aceptación entre el pública

Emilia y Daenerys son como el agua y el aceite. Mientras que Daenerys, con una cabellera única rubia platinada, con el paso de las temporadas se convirtió en un bastión de seriedad y liderazgo, Clarke, morocha de ojos claros, sorprende en cada entrevista con su simpatía natural.

Ojos claros, rasgos armónicos y de figura escultural. Esto la llevó a convertirse en la mujer más sensual del planeta, elegida por la edición estadounidense de la revista 'Esquire'.

En Game of Thrones, uno de los gajes del oficio fueron las frecuentes escenas de desnudos y sexo que le tocaba hacer, aunque sea en un principio, algo que confesó ser la parte más difícil de su trabajo, en especial porque ella quería ser conocida por sus interpretaciones, lo que sin dudas logró con el tiempo. "Las escenas sexuales deberían ser más sutiles".

Cuesta creer que Clarke fuera víctima del bullying escolar, pero fue atormentada por sus compañeros por sus "ridículas cejas", que ahora son envidiadas por todas las mujeres. Según confesó la actriz, le debe sus fabulosas cejas a su madre, que le repetía constantemente una estricta regla: "No consumas drogas, no tengas sexo y no te toques las cejas". Hoy es uno de sus atributos más halagados por la industria.

En 2014 fue elegida por Esquire como la mujer más sensual del planeta

Cerca de 10 millones de seguidores pueden apreciar a través de su cuenta de Instagram su increíble y natural personalidad, que combina una imagen de femme fatale, dulzura y espontaneidad.

Además de la actuación, tiene otro gran amor: la música. Adora cantar y, de hecho, lo hace muy bien Así lo demostró en el film Dom Hemingway, junto a Jude Law, y en la obra de teatro que protagonizó en Broadway, Breakfast at Tiffany's, en la cual interpretó canciones de jazz, blues y cabaret. También sabe tocar la flauta, el piano y la guitarra.

Su estilo de dama guerrera la ha convertido en fuente inagotable de inspiración para la moda. El diseñador libanés Elie Saab deslumbró con su último desfile de alta costura tomando como referente al imponente vestuario de Daenerys Targaryen.

Con su elegancia inglesa, pisa cada vez más fuerte en el mundo de la moda. Admiradora de nada más ni nada menos que la bella Audrey Hepburn, ícono de la época dorada del cine de Hollywood, su estilo tiene varias similitudes.

Fresca, elegante y fuerte tuvo grandes momentos fashionistas en cada una de sus apariciones públicas. Sus opciones suelen ser minimalistas, de cortes muy limpios y en colores sólidos. Sus firmas favoritas son Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Zac Posen, Vivienne Westwood y, por supuesto, Chanel.

Emilia Clarke en la última entrega de los premios Emmys con una diseño de Versace, de línea rectas y escote rígido. Sin accesorios y maquillaje suave (Reuters)

Kate Young, una de las estilistas más influyentes de la actualidad -la misma que asesora a otras estrellas como Sienna Miller, Dakota Johnson, Selena Gomez y Natalie Portman- es la encargada de fortalecer el estilo de la hermosa actriz.

Emilia Clarke disfruta de los eventos de moda, suele estar en primera fila de los grandes desfiles, en esta oportunidad Chanel (Frazer Harrison/Getty Images for Chanel)

Fuera de la galas también impone su glamour, como lo hizo en Wimblendon con un vestido camisero de Gucci.

Hoy, con una carrera establecida y papeles que enamoraron al público como en Yo antes de ti, Emilia Clarke sigue conquistando con pasos agigantados a cada vez más fans, y supo posicionarse en la industria del entretenimiento como una mujer de muchos talentos, mucho más que una cara bonita, un camino similar al que llevó a Khaleesi a la cima, y cada vez más cerca del Iron Throne.

Emilia Clarke amante de los vestidos y los total looks ( Dimitrios Kambouris/Getty Images for Turner)

Emilia Clarke con una pieza clásica de Chanel ( Frazer Harrison/Getty Images)

