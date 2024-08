¿Cuántos años tiene esta modelo?

Sara Geurts tiene 26 años y padece una rara condición genética

Las mujeres luchas contra las huellas del paso del tiempo. Las arrugas y la flacidez son uno de los principales temores femeninos o eso es lo que la industria de la belleza impone. La eterna juventud.

Sin embargo, esta modelo no alcanza los 30 y acepta sus pronunciadas marcas corporales con orgullos. Sara Geurts, tiene apenas 26 años aunque parezca de más edad.

Desde su nacimiento fue diagnosticada con una rara enfermedad conocida como síndrome de Ehlers-Danlos. Una condición genética que afecta los tejidos conectivos y la manera que se sintetiza el colágeno.

Esta se divide en diversas categorías según cada paciente. Puede ir desde del tipo 1, con el que presentan piel suave y delicada, hasta el tipo 7C, llamado Dermatosparaxis, en el que se combinan articulaciones inestables y una piel muy frágil como lo padece Geurts y de la que sólo se conocen diez casos en el mundo.

A los 10 años fue diagnosticada con esta patología. Hoy muestra su cuerpo con orgullo

Una patología sin cura ni tratamiento que se acentúa con el paso del tiempo pero que permite llevar una vida normal con algunos recaudos.

Hoy se siente segura y vive sin tapujos su cuerpo. Es otra de las modelos abanderadas del movimiento globlar Body Positive que busca promulgar la aceptación e inclusión de todos los cuerpos.

Pero no siempre fue así de pequeña trataba de ocultarse "en la escuela secundaria trataba de ocultarlo. No quería que nadie me hiciera preguntas al respecto. No quería hablar de ello, pero luego aprendí a aceptarlo y a querer a mi cuerpo como es", explicó la joven.

La modelo posa orgullosa de su cuerpo y comparte sus producciones en Instagram

"Vas a conocer gente que te intimida porque eres diferente y no sabe cómo aceptar a alguien que no sigue a la multitud y que no intenta encajar. Así que van a tratar de hacerte sentir que eres extraño o fallado, pero mi consejo es ignorarlos", compartió la joven en su cuenta personal de Instagram con más de 11 mil seguidores que admiran su historia de superación

No desfila en las pasarelas del mundo, ni es la musa de firmas de proyección internacional pero al igual otras referentes como la modelo xxl Ashley Graham o Winnie Harlow, con vitiligo, demuestra una vez más que los estereotipos son cosa del pasado.

