México

A días del Mundial 2026, la SEP cede a exigencia de la CNTE: trazan ruta para aprobar nuevo sistema de asignación de plazas magisteriales

Mario Delgado dio a conocer el documento planteado a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

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Gobierno de Sheinbaum cede a exigencia de la CNTE que busca desaparecer la USICAMM.
Gobierno de Sheinbaum cede a exigencia de la CNTE que busca desaparecer la USICAMM.

Han bastado tres días de protestas intensas por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) -y que solo falten 7 días para el Mundial 2026- para que el gobierno planteara la ruta con el objetivo de resolver una de las demandas principales del magisterio, la cual tiene que ver con el proceso de otorgamiento de plazas, promoción, reconocimiento y cambios de escuelas: la desaparición de la USICAMM.

Así quedarían las fechas para presentar la iniciativa que desaparecerá a la USICAMM

Luego de que representantes de la Coordinadora salieran sin acuerdos precisos de la Secretaría de Gobernación (Segob), en conferencia de prensa, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, adelantó que les fue entregada una propuesta que marcaría el inicio de la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), tal como la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió.

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Propuesta de Mario Delgado para desaparecer la USICAMM.
Propuesta de Mario Delgado para desaparecer la USICAMM.

A través de su cuenta de X, el secretario confirmó las fechas y dio más detalles para lograr que la reforma planteada se apruebe este mismo año:

  1. El 15 de junio - Instalación de una mesa plural para la elaboración de una propuesta de Iniciativa de reforma.
  2. Del 16 de junio al 20 de julio - Diagnóstico de la situación actual:

a. Análisis del marco jurídico previo a la reforma de 2013.

b. Artículo 3º y Artículo 123 Apartado B constitucionales.

c. Derechos laborales.

d. Mecanismos de promoción, ingreso y ascenso.

e. Escalafón y promoción horizontal.

f. Norma general y leyes estatales.

g. Transparencia y combate a la corrupción.

h. Bilateralidad.

i. Formación continua

  1. Del 21 de julio al 17 de agosto - Elaboración del proyecto de Iniciativa de reforma.
  2. Del 18 al 31 de agosto - Consulta democrática al magisterio.
  3. El 14 de septiembre - Presentación de la Iniciativa ante el Congreso de la Unión.
Las imágenes difundidas en plataformas digitales muestran a la entonces candidata ofreciendo elevar la remuneración docente al promedio del IMSS y revertir cambios a los regímenes de retiro aprobados en 1997 y 2007

El documento compartido está firmado por el titular de la SEP y por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación. Además, insta a continuar con el diálogo para llevar a cabo este movimiento.

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¿Qué es la USICAMM y por qué exigen su desaparición?

Este organismo que tiene autonomía técnica fue instaurado tiene su origen en la Ley General del Servicio Profesional Docente, la cual fue impulsada en el gobierno de Enrique Peña Nieto y surtió efecto en 2019.

Sus funciones principales se centran en la toma de decisión sobre la admisión, promoción, reconocimiento, cambios de escuelas del sistema magisterial, todo esto mediante procesos que implican la aprobación de evaluaciones y determinados puntajes.

La exigencia principal de la CNTE sobre este sistema se centra en la eliminación de la burocracia que implica el ingreso de docentes al sistema educativo. La inconformidad con este sistema deriva en las fallas del sistema digital, el retraso del otorgamiento de plazas, criterios confusos, entre otros.

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