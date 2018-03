"Esto no pasa hoy, ni pasará mañana. Pero ocurrirá durante una gran parte de nuestro tiempo de vida. El nivel de inversión en robótica, combinado con los avances en Big Data, la tecnología en la nube, los nuevos materiales científicos y la inteligencia artificial, están sentando las bases para que, hacia 2020, lleguen las novedades en robótica que traerán a nuestra vida cotidiana lo que hoy es ciencia ficción", augura Alec Ross, uno de los mayores expertos del mundo en innovación, en su libro The Industries of The Future ("Las industrias del futuro").