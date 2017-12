La situación no pasó inadvertida para el especialista en Inteligencia Artificial, Hussein Abbass, profesor de la Escuela de Ingeniería e Informática de UNSW-Canberra. En un escrito para el Foro Económico Mundial Abbas advierte: "Me sorprendió escuchar que un robot llamado Sophia recibió la ciudadanía del Reino de Arabia Saudita. Uno de los conceptos más honorables para un ser humano, para ser un ciudadano y todo lo que trae consigo, ha sido dado a una máquina. Como profesor que trabaja a diario para hacer que la IA (Inteligencia artificial) y los sistemas autónomos sean más confiables, no creo que la sociedad humana esté preparada todavía para robots ciudadanos", sostuvo en su artículo.