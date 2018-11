Igual hay que decir que tras el hallazgo -como tantas veces en la historia de los descubrimientos tecnológicos- no había búsqueda alguna para el bienestar humano. Lo que perseguía Carrier no era crear un artefacto que refrescara el ambiente sino que regulara la humedad en las plantas de impresión. La extracción del vapor del aire producía una inmediata baja en la temperatura de las plantas. Esto, como consecuencia secundaria y no buscada, traería un importante alivio y bienestar a aquellos trabajadores, que fueron los primeros -e involuntarios- beneficiarios de un fenómeno comercial que no paró de crecer.