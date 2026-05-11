Colombia

Resultado Sinuano Día hoy 11 de mayo

Como todos los lunes, este tradicional sorteo colombiano, dio a conocer la combinación ganadora del primer juego del día

Guardar
Google icon
Desde un acierto puedes obtener un premio con la lotería del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Desde un acierto puedes obtener un premio con la lotería del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sorteo Sinuano Día, con profundas raíces y extensa participación en el departamento de Córdoba y la región Caribe, mantiene presencia nacional pese a su arraigo en la costa norte de Colombia. Se trata de una de las principales loterías colombianas que multiplica hasta por 4.500 veces el dinero la apuesta. Este chance difundió los números ganadores de su último sorteo del día, realizado este lunes, 11 de mayo de 2026.

Resultados del Sinuano Día

Fecha: 11 de mayo de 2026.

PUBLICIDAD

Números ganadores: 892.

Quinta: 1.

PUBLICIDAD

A que hora se juega el Sinuano Día

Esta lotería cuenta con dos ediciones cada día: Sinuano Día se realiza todos los días, de lunes a sábado a las 14:30 horas y el domingo a las 13:00 horas. Mientras que el Sinuano Noche se celebra diariamente, de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingo a las 20:30 horas. Esta lotería es una de las pocas que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos. Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.

Si ganó alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial, donde se podrá cobrarlo sin problemas.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

Este es el peculiar plan de premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Este es el peculiar plan de premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental: Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.

Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio. Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debes: Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.

Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar. En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.

Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar. Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados.

Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores u oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable. Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

Plan de premios del Sinuano

Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para jugar al Sinuano solo se necesita definir la apuesta eligiendo cuatro dígitos entre el 0 y el 9.

A diferencia de la gran mayoría de las loterías, en el Sinuano no hay un plan de premios establecido o una bolsa acumulada. En este sorteo quién pone el límite de lo que puedes ganar es el apostador.

Para ganar el premio mayor, la combinación ganadora debe de coincidir en cifrasy orden con el resultado del sorteo. De ser así, el monto a recibir será de la cantidad de tu apuesta multiplicada4 mil 500 veces. Es decir, por cada peso apostado, se recibe 4 mil 500 pesos.

Eso no es todo. La lotería del Sinuano entrega premios hasta en el primer acierto.

Si la combinación ganadora coincide en tres cifras con el resultado del sorteo, tu premio será de 400 veces lo apostado.

En el caso de que se acierte dos de los dígitos del premio mayor, la lotería tu apuesta se incrementará 50 veces.

Y si se atina a una sola cifra, tu apuesta se quintuplica.

El Sinuano cuenta con otra modalidad de premio que se llama “Combinada”. Esta opción se elige al momento de comprar tu boleto y consiste en acertar las cifras del premio mayor pero en desorden.

Si se acierta a las cuatro cifras del resultado del sorteo en desorden, con esta modalidad recibes 208 veces lo apostado. Y si se acierta a tres cifras en desorden, el premio se multiplica 83 veces.

Temas Relacionados

Sinuano DíaResultado de SinuanoSinuano dia hoy ultimo sorteoResultado de Sinuano DíaLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Petro estalló contra el Consejo de Estado tras freno del traslado de $25 billones a Colpensiones: “Pido demandar al magistrado”

El presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza contra el alto tribunal luego de que suspendiera totalmente el Decreto 415 de 2026, que ordenaba el traslado de dinero desde los fondos privados de pensiones hacia el fondo público

Gustavo Petro estalló contra el Consejo de Estado tras freno del traslado de $25 billones a Colpensiones: “Pido demandar al magistrado”

Cómo puede recuperar su dinero sin problemas si la Dian le cobró más en sus impuestos

Personas y empresas pueden solicitar ante la Dian la devolución de recursos pagados en exceso, siguiendo pasos clave para evitar errores que retrasen el proceso y mantener su liquidez

Cómo puede recuperar su dinero sin problemas si la Dian le cobró más en sus impuestos

Estas son las promesas de los candidatos presidenciales para bajar precio del Soat a moteros: pondrían en riesgo las finanzas del Estado

Los aspirantes apuestan por propuestas impactantes para atraer el voto motero, mientras crecen las dudas sobre cómo sostener estas medidas y evitar nuevas presiones sobre el sistema de salud

Estas son las promesas de los candidatos presidenciales para bajar precio del Soat a moteros: pondrían en riesgo las finanzas del Estado

Independiente Santa Fe vs. América de Cali: hora y dónde ver el clásico de rojos que da un cupo a la semifinal de la Liga BetPlay I-2026

Hugo Rodallega y Adrián Ramos fueron los goleadores en el partido de ida que se jugó en el estadio Pascual Guerrero y terminó empatado a un gol

Independiente Santa Fe vs. América de Cali: hora y dónde ver el clásico de rojos que da un cupo a la semifinal de la Liga BetPlay I-2026

Tras la muerte de Germán Vargas Lleras, su exesposa habló de cómo era su relación antes del fallecimiento: “Siempre en mis oraciones”

Luz María Zapata contó duranta una entrevista que, a pesar del divorcio con el exministro, todos los días hacía una oración por él

Tras la muerte de Germán Vargas Lleras, su exesposa habló de cómo era su relación antes del fallecimiento: “Siempre en mis oraciones”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

Encontraron el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño, Antioquia

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Asesinaron a Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, en un ataque sicarial

ENTRETENIMIENTO

Alexa Torrex y Tebi Bernal ya se conocían: expareja de la comediante los expuso con un video

Alexa Torrex y Tebi Bernal ya se conocían: expareja de la comediante los expuso con un video

Inés María Zabaraín compartió su celebración del Día de la Madre junto a sus hijos: Jorge Alfredo Vargas fue el gran ausente

Álvaro Uribe elogió a Marbelle en su encuentro con Westcol: “La quiero tanto”

El futbolista Luis Díaz confirmó el nacimiento de su hijo Fernando: “Más amor, más vida, más de nosotros”

El expresidente Álvaro Uribe le dio un pony a Westcol y le hizo curiosa propuesta: “Usted elige”

Deportes

Independiente Santa Fe vs. América de Cali: hora y dónde ver el clásico de rojos que da un cupo a la semifinal de la Liga BetPlay I-2026

Independiente Santa Fe vs. América de Cali: hora y dónde ver el clásico de rojos que da un cupo a la semifinal de la Liga BetPlay I-2026

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá: hora y dónde ver el duelo que define el primer semifinalista de la Liga BetPlay I-2026

Estos son los rivales a los que más veces ha enfrentado Colombia en la Copa Mundial de la FIFA: en qué etapa los encontraría en el 2026

Entrenador de Minnesota reaccionó al partido en que James Rodríguez registró dos asistencias: “Tomó decisiones realmente buenas”

Luis Díaz recibió una buena noticia del Bayern Múnich antes de la final de la Copa de Alemania y la convocatoria de la selección Colombia