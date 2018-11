—El diseño es darle forma a la humanidad. Cuando vamos a un museo de objetos antiguos o de civilizaciones antiguas, lo que perdura generalmente son ciertos tipo de herramientas, cosas para viajar, o armas. Vemos a la humanidad detrás del diseño y observamos la diferencia, por ejemplo, entre los humanos y los animales. No es que no me gusten los animales, pero el diseño le da forma a la humanidad.