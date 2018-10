-Tessa Mansfield: La sostenibilidad es fundamental. En el pasado no era una herramienta frecuente y ahora está incorporada en todo. Las personas reflexionan y saben que los materiales y los recursos se agotan. Piensan en los materiales, no solo en la fabricación. Es un sello que también buscan los consumidores. Es suntuoso conocer la procedencia de algo, saber quién es el artesano que lo hizo, y saber que apoyamos el sustento de alguien. Las personas ahora se interesan más por el origen de los productos. Quieren asegurarse de que no provengan de talleres de explotación laboral. Considero que ese es un aspecto primordial.